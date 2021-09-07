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Олимпиада-2020

«Проблема есть»: Трусову не пускают на Гран-при в США

Газета.Ru
41 минуту назад

Российская фигуристка Александра Трусова рискует пропустить этап мировой серии Гран-при в США из-за проблем с выдачей американской визы. Ранее с аналогичными препятствиями столкнулись российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

У российских фигуристов начались проблемы с визами США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские спортсмены могут пропустить один из этапов Гран-при – Skate America – из-за проблем с выдачей американских виз. Посольство США в Москве приостановило выдачу всех видов виз, кроме дипломатических. Как сообщают в Министерстве спорта, это может привести к тому, что российские спортсмены не смогут принять участие в важных квалификационных турнирах перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые стартуют 4 февраля 2022 года.

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Информацию о том, что у российских фигуристов существует проблема с получением виз, подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Такая проблема есть. Федерация делает все возможное, чтобы фигуристы выступили на (этапе Гран-при) Skate America», — приводит слова Когана Sport24.

В составе женской сборной России на этапе Гран-при должны выступить Александра Трусова, которая называется главной фавориткой турнира, а также дебютантки взрослого сезона — Дарья Усачева и Ксения Синицына. Помимо них на соревнование заявлены японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также хозяйка соревнований Брэди Теннелл и кореянка Янг Ю, которые могут составить серьезную конкуренцию россиянкам. При этом не стоит забывать, что у Трусовой – «Русской ракеты» — в арсенале есть серьезное оружие – четверные прыжки. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка заявила в произвольную программу пять четверных прыжков, что позволило ей после неудачного короткого проката все же завоевать медаль – она стала третьей.

Олимпийской чемпионке Ласицкене из России не дали визу США

У мужчин должны выступить Артур Даниелян и Даниил Самсонов. В спортивных парах заявлены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду Россию должны представлять Аннабель Морозова и Андрей Багин, Тиффани Загорски и Джонатан Геррейро. Американская виза есть у Тарасовой и Морозова, которые тренируются у Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

Причем сам Траньков в Instagram уточнил, что не может находиться вместе со своими учениками в США из-за отсутствия визы.

«Очень много звонков и сообщений по поводу того, почему же я не на соревнованиях США со своими любимыми Евгенией и Владимиром. Все очень просто, нет никаких заговоров, нет никаких подводных камней и течений – просто у меня отсутствует виза в США. Получить ее сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции», — рассказал он.

В комментарии «Газете.Ru» Траньков подтвердил, что у его подопечных нет проблем с визой, которые есть у остальной команды.

Отсутствие российских фигуристов на столь важном предолимпийском старте может серьезно сказаться на их подготовке, особенно учитывая, что незадолго до этого был отменен еще один этап Гран-при – в Пекине.

Такое решение было принято организаторами в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

«К сожалению, из-за очень ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений из-за COVID-19 концепция «пузыря» не может быть полностью реализована. ISU сожалеет, что проведение этого этапа Гран-при по фигурному катанию, Кубка Китая, в данное время не является жизнеспособным», — говорится на сайте ISU.

Этапов Гран-при во взрослом фигурном катании всего шесть, и их традиционно проводят США (Skate America), Канада (Skate Canada), Китай (Cup of China), Франция (Internationaux de France), Россия (Cup of Russia), Япония (NHK Trophy), плюс в конце года проходит финал Гран-при. Каждый из этих турниров — важная часть подготовки спортсменов к чемпионатам мира и Олимпиадам.

Отметим, что проблемы с получением американских виз возникали у россиян не только в фигурном катании. После блестяще проведенной Олимпиады в Токио российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла получить американскую визу, чтобы принять участие в ближайшем этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Вместе с олимпийской чемпионкой без допуска в США осталась и Анжелика Сидорова, выигравшая в Токио серебряную награду. Обе спортсменки выступают в нейтральном статусе и на Играх в Токио оказались единственными представителями России в легкой атлетике, кто сумел взойти на пьедестал.

Однако из-за ухудшившихся отношений между Россией и США спортсменки не сумели получить визы в кратчайшие сроки, что не позволило им выступить на главном регулярном соревновании на протяжении всего сезона для ведущих легкоатлетов мира.

Фигурное катание,Статьи,Аннабель Морозова,Каори Сакамото,Александра Трусова,Брэди Теннелл,Мария Ласицкене,Александра Бойкова,Андрей Багин,Этери Тутберидзе,Анжелика Сидорова,Артур Даниелян,Максим Траньков,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Александр Коган,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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