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Фото Загитовой в шубе за 650 тысяч рублей вызвало вопросы у фанатов

Lenta.ru
20 минут назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Instagram фотографии в леопардовой шубе из кролика.

Фото Загитовой в шубе за 650 тысяч рублей возмутило фанатов
Фото: ТАССТАСС

Фигуристка написала, что осень — время, когда пора утепляться. Фото вызвало вопросы у подписчиков спортсменки. Одна из них опубликовала ссылку на сайт московского ЦУМа, где стоимость этой шубы оценивается в 645,5 тысячи рублей.

«Бедные звери», «Во всем мире не носят уже натуральные шубы, а публичные личности тем более должны поддерживать это», «Ты же вроде животных любишь », «Ну правда, какая пошлятина!» — писали фанаты.

После успехов на Олимпиаде-2018 администрация префектуры Ниигата и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка, которого спортсменка назвала Масару. На церемонии вручения собаки фигуристке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. Кроме того на ее счету золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Фигурное катание,Алина Загитова,Синдзо Абэ,ЦУМ,
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