Фото Загитовой в шубе за 650 тысяч рублей возмутило фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Instagram фотографии в леопардовой шубе из кролика.

Фото: ТАСС ТАСС

Фигуристка написала, что осень — время, когда пора утепляться. Фото вызвало вопросы у подписчиков спортсменки. Одна из них опубликовала ссылку на сайт московского ЦУМа, где стоимость этой шубы оценивается в 645,5 тысячи рублей.

«Бедные звери», «Во всем мире не носят уже натуральные шубы, а публичные личности тем более должны поддерживать это», «Ты же вроде животных любишь », «Ну правда, какая пошлятина!» — писали фанаты.

После успехов на Олимпиаде-2018 администрация префектуры Ниигата и Общество защиты собак акита-ину подарили Загитовой щенка, которого спортсменка назвала Масару. На церемонии вручения собаки фигуристке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.