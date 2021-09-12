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Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах

RT на русском
1 час назад

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова представила свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Трусова исполнила пять четверных в произвольной программе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время проката 17-летняя фигуристка исполнила пять четверных прыжков. Она выступала под композицию из фильма «Круэлла».

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По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее чемпион Европы Дмитрий Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Дмитрий Алиев,Александр Трусов,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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