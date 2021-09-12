Трусова исполнила пять четверных в произвольной программе

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова представила свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

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Во время проката 17-летняя фигуристка исполнила пять четверных прыжков. Она выступала под композицию из фильма «Круэлла».

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.