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Тарасова восхитилась выступлением Трусовой в произвольной программе

Газета.Ru
1 час назад

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Тарасова восхитилась выступлением Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Саша Трусова превзошла все ожидания, которые можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. Поздравляю всех», — написала Тарасова в Instagram.

Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Стоит отметить, что Трусова впервые в карьере выполнила пять четверных на публике.

Пять четверных из мужчин может сделать только двукратный чемпион мира Нэйтан Чен из США.

Трусова: рада, что у меня получилось сделать пять четверных

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Фигурное катание,Александра Трусова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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