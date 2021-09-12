Тарасова восхитилась выступлением Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

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«Саша Трусова превзошла все ожидания, которые можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. Поздравляю всех», — написала Тарасова в Instagram.

Спортсменка исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Стоит отметить, что Трусова впервые в карьере выполнила пять четверных на публике.

Пять четверных из мужчин может сделать только двукратный чемпион мира Нэйтан Чен из США.