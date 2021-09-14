Фигуристке Медведевой предложили работу на Первом канале

"Мне предложили комментировать соревнования этого сезона на Первом канале. Будет интересный для меня опыт, посмотрим, что получится", - приводит слова Медведевой "Бизнес-Online".

Также спортсменка сообщила о том, что поддерживает форму и планирует принимать участие в ледовых шоу. Медведева рассказала и о новом для себя опыте парного катания в спектакле "Анна Каренина", где она выступала с Александром Энбертом.