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Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале

Российская Газета
37 минут назад

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева получила от Первого канала предложение стать комментатором соревнований по фигурному катанию.

Фигуристке Медведевой предложили работу на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне предложили комментировать соревнования этого сезона на Первом канале. Будет интересный для меня опыт, посмотрим, что получится", - приводит слова Медведевой "Бизнес-Online".

Также спортсменка сообщила о том, что поддерживает форму и планирует принимать участие в ледовых шоу. Медведева рассказала и о новом для себя опыте парного катания в спектакле "Анна Каренина", где она выступала с Александром Энбертом.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Александр Энберт,
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