Фигуристке Медведевой предложили работу на Первом канале

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева получила от Первого канала предложение стать комментатором соревнований по фигурному катанию.
"Мне предложили комментировать соревнования этого сезона на Первом канале. Будет интересный для меня опыт, посмотрим, что получится", - приводит слова Медведевой "Бизнес-Online".
Также спортсменка сообщила о том, что поддерживает форму и планирует принимать участие в ледовых шоу. Медведева рассказала и о новом для себя опыте парного катания в спектакле "Анна Каренина", где она выступала с Александром Энбертом.