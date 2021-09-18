Трусова выиграла короткую программу на турнире в США

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы на турнире U.S. International Classic.
Трусова получила за исполнение короткой программы 74,75 балла.
Второе место заняла кореянка Пак Ён Чон, набрав 71,07 балла. Третья — представительница США Габриэлла Иззо (63,93).
Напомним, что Александра Трусова на открытых прокатах сборной России в Челябинске приземлила пять четверных прыжков.
В прошлом сезоне фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но вернулась к Этери Тутберидзе.