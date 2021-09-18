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Трусова выиграла короткую программу на турнире в США

RT на русскомиещё 1
1 час назад

Бронзовая призёрка чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы на турнире U.S. International Classic.

Трусова выиграла короткую программу на турнире в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трусова получила за исполнение короткой программы 74,75 балла.

Второе место заняла кореянка Пак Ён Чон, набрав 71,07 балла. Третья — представительница США Габриэлла Иззо (63,93).

Напомним, что Александра Трусова на открытых прокатах сборной России в Челябинске приземлила пять четверных прыжков.

В прошлом сезоне фигуристка тренировалась под руководством Евгения Плющенко, но вернулась к Этери Тутберидзе.

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