Трусова привела зрителей в восторг на турнире в США

Русская ракета продолжает рисковать и накатывать космически сложный контент. Ждём мирового рекорда в произвольной на турнире в США.

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Александра Трусова первой из звёздных российских фигуристок официально вступила в олимпийский сезон. Всего через несколько дней после фурора в Челябинске Саша оказалась в США. Несмотря на сложнейший график, Русская ракета готова рисковать и идти на рекорды.

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Американские зрители были в восторге от новой короткой программы ученицы Этери Тутберидзе, и только падение со злосчастного тройного акселя не позволило Саше получить одни из лучших баллов в истории.

А ведь изначально мирового рекорда ждали лишь в произвольной!

Как Трусова превратилась в хедлайнера олимпийского сезона

На контрольных прокатах в Челябинске Трусова произвела настоящий фурор. Саша исполнила свою мечту и впервые представила публике чистую произвольную программу с пятью четверными прыжками, а в короткой восхитила необычно глубоким и насыщенным образом. За несколько месяцев после возвращения к Этери Тутберидзе Саша приобрела какую-то необыкновенную уверенность и выросла в качестве катания. Русской ракете не боятся доверять сложные образы, будь то художница Фрида Кало или злодейка Круэлла.

Обновлённая Трусова произвела сильнейшее впечатление на специалистов и в одночасье превратилась в хедлайнера олимпийского сезона. Так что её первого официального старта болельщики ждали с особенным трепетом. Уже через шесть дней после феерии на льду арены «Трактор» Саше предстояло выступить на не самом представительном, но вполне официальном турнире U.S. International Figure Skating Classic в Норвуде.

Падение с заколдованного прыжка

Очевидно, что победа на соревнованиях в США не была самоцелью для Александры и её тренеров. Во-первых, классных соперниц в заявке минимум, во-вторых, сложный перелёт за океан и четыре проката за восемь дней не могли не сказаться на физической форме. Вероятно, Трусову отправили в Норвуд, чтобы она с самого начала сезона поймала соревновательный ритм и получила заряд уверенности в себе, которой ей так часто недоставало раньше.

Пожалуй, главная интрига всего турнира заключается в том, сможет ли Трусова установить мировой рекорд в произвольной. С прокатом, аналогичным челябинскому, Саша это сделает играючи. Более того, уникальная фигуристка замахнулась на лучший результат в истории уже в короткой программе.

Судьи и зрители тепло встретили Русскую ракету в образе Фриды Кало, хотя в целом прокат получился не таким ярким и блестящим, как в Челябинске. В Норвуде Саша вновь зашла на тройной аксель, докрутила его, но упала. Поразительно, но на официальных стартах она ещё ни разу не сделала этот элемент чисто, хотя на тренировках всё получается без каких-либо проблем. Пока даже Тутберидзе не избавила Трусову от падений.

У Трусовой есть шанс избавиться от обидного ярлыка

Флип и каскад лутц-тулуп Трусова исполнила идеально. Прекрасно выложилась Саша и на дорожке с вращениями — везде четвёртые уровни. Даже с падением ученице Тутберидзе удалось набрать внушительную оценку — 74,75 балла, всего на 0,2 балла ниже личного рекорда. Так что тройной аксель определённо стоит того, чтобы рисковать. Американские болельщики были в восторге!

В Норвуде Саша занимает промежуточное первое место, хотя проигрывать ей откровенно некому. Помимо россиянки, пройти рубеж в 70 баллов смогла только юная кореянка Ен Чон Пак.