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Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в США

Lenta.ru
2 часа назад

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на турнире U.S. International Classic в Норвуде, штат Массачусетс, США. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в США
Фото: Александр Вильф / РИА НовостиАлександр Вильф / РИА Новости

Трусова набрала в двух программах 216,80 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон с 212,40 балла, на третьем месте американка Габриэлла Иццо с результатом 182,76.

Ранее в сентябре Трусова представила новые программы на контрольных прокатах в Челябинске. В произвольной программе фигуристка стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При этом россиянка не допустила ни одного падения.

Трусова перед началом нынешнего сезона вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она выступала под руководством Евгения Плющенко, с которым стала бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,Lenta.ru,
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