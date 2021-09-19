Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в США

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место по итогам короткой и произвольной программ на турнире U.S. International Classic в Норвуде, штат Массачусетс, США. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Александр Вильф / РИА Новости

Трусова набрала в двух программах 216,80 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон с 212,40 балла, на третьем месте американка Габриэлла Иццо с результатом 182,76.

Ранее в сентябре Трусова представила новые программы на контрольных прокатах в Челябинске. В произвольной программе фигуристка стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При этом россиянка не допустила ни одного падения.