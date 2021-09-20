Вице-чемпионка мира из группы Тутберидзе завершила карьеру

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева приняла решение о завершении карьеры. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

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21-летняя фигуристка из группы российского тренера Этери Тутберидзе отметила, что покидает профессиональный спорт из-за травмы спины, которая долгое время ее беспокоит. Она призналась, что продолжать тренироваться стало невозможным, добавив, что в ее жизни наступает новая глава.

Турсынбаева рассказала, что намерена тренировать детей в Казахстане.

«Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал», — отметила спортсменка.