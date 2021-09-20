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Вице-чемпионка мира из группы Тутберидзе завершила карьеру

Lenta.ru
1 час назад

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева приняла решение о завершении карьеры. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Вице-чемпионка мира из группы Тутберидзе завершила карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21-летняя фигуристка из группы российского тренера Этери Тутберидзе отметила, что покидает профессиональный спорт из-за травмы спины, которая долгое время ее беспокоит. Она призналась, что продолжать тренироваться стало невозможным, добавив, что в ее жизни наступает новая глава.

Турсынбаева рассказала, что намерена тренировать детей в Казахстане.

«Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал», — отметила спортсменка.

Турсынбаева занималась в группе Тутберидзе с 2012 по 2013 год. В 2018-м она вернулась к российскому тренеру, покинув команду канадца Брайана Орсера. После этого фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2019, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

Фигурное катание,Брайан Орсер,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,
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