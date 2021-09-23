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Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе КР в Сызрани

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Александра Трусова не выйдет на старт в произвольной программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Фигуристка, выигравшая короткую программу, снялась с соревнований. Фамилия Трусовой отсутствует в стартовом протоколе произвольной программы, которая состоится завтра, 24 сентября. Первый предварительный результат указан у Елизаветы Туктамышевой, которая проиграла Трусовой в первый день соревнований, оставшись без одного из элементов и допустив ошибку в каскаде.

Трусова снялась с произвольной программы в Сызрани
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в США

Старт в Сызрани стал для Трусовой третьим за две недели. 11 и 12 сентября она участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России в Челябинске, а затем выиграла турнир в США. В короткой программе в Сызрани Трусова упала с тройного акселя.

Фигурное катание,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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