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Загитова рассказала, как боялась подойти и попросить автограф у Тутберидзе

Газета.Ru
1 час назад

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

Загитова рассказала о боязни попросить автограф у Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

«Помню нашу первую с ней встречу, еще до просмотра. Увидела ее в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф. У меня был печальный опыт: однажды кумир моего детства отказался поставить подпись. Не скажу кто, но я тогда ужасно расстроилась.

Для меня было очень важно, чтобы она ответила на мое «здравствуйте». Но она это сделала, еще и сфотографировалась со мной. Я очень хотела к ней в группу и сильно нервничала. Важно было ей понравится. И меня взяли», — приводятся слова спортсменки в книге о спортсменах школы «Самбо-70».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,
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