Загитова рассказала о боязни попросить автограф у Тутберидзе

«Помню нашу первую с ней встречу, еще до просмотра. Увидела ее в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф. У меня был печальный опыт: однажды кумир моего детства отказался поставить подпись. Не скажу кто, но я тогда ужасно расстроилась.



Для меня было очень важно, чтобы она ответила на мое «здравствуйте». Но она это сделала, еще и сфотографировалась со мной. Я очень хотела к ней в группу и сильно нервничала. Важно было ей понравится. И меня взяли», — приводятся слова спортсменки в книге о спортсменах школы «Самбо-70».