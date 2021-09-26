Фигуристка уехала из России после скандала. И уже затащила Украину на Олимпиаду

Шаботова прославилась словами про «правильный допинг». Теперь Настя помогает другой стране, несмотря на недовольство главной соперницы.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ШАБОТОВОЙ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ШАБОТОВОЙ

Бывшая российская фигуристка спасла Украину от фиаско и добыла для своей новой страны вожделенную путёвку на Олимпиаду. Теперь у 15-летней Анастасии Шаботовой прекрасные шансы выступить на Играх в Пекине, куда большинство одиночниц из России даже не попадут.

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А ведь после неприятного скандала в «Инстаграме» и резкой критики казалось, что карьера Насти закончится, едва успев начаться. Да и на Украине вместо тёплого приёма её ждали претензии со стороны главной соперницы и её мамы.

Но эта девочка просто терпит и идёт к цели. Шаботова уже в шаге от Олимпиады!

Юной фигуристке не простили скандал в «Инстаграме»

История Анастасии Шаботовой доказывает, что при огромном желании и работоспособности можно преодолеть любые невзгоды. К 13 годам за плечами москвички не было больших спортивных успехов, зато был громкий скандал, после которого её перспективы пробиться в элиту на родине казались минимальными. Во время эфира в «Инстаграме» Настя допустила неосторожные высказывания о допинге.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала девочка на камеру.

Слова юной фигуристки взбудоражили и болельщиков, и экспертов, а все попытки мамы и тренера сгладить ситуацию тонули в обильной и резкой критике. Давление было колоссальным. После такой истории немудрено было и закончить со спортом, чтобы поберечь неокрепшую детскую психику. Но Настя и её семья нашли другой выход. После скандала юная фигуристка уехала из России. Шаботова сменила гражданство и стала представлять Украину.

В новой стране перед Шаботовой открывались более реальные перспективы на участие в главных стартах, но и там всё шло отнюдь не гладко. По политическим соображениям многие украинцы были против натурализации российской фигуристки. Не одобрила решение своей федерации и лучшая на тот момент фигуристка Украины Анастасия Архипова.

«Да, теперь в Украине у меня появилась сильная соперница Анастасия Шаботова. Честно признаюсь, когда услышала, что российская фигуристка захотела выступать за нашу страну, очень удивилась. И не могу сказать, что обрадовалась», — цитировал спортсменку Xsport.ua.

Ещё резче высказывалась мама Архиповой, Лариса: «Шаботова из России, так сильно полюбившая Украину (случайно), едет на контрольные прокаты на Украину то ли от безвыходности, то ли от сильной любви к Украине! А мы тут, смешные, бьёмся как рыбы об лёд, не понимая, что мы просто расходный материал, о который рано или поздно вытрут ноги!»

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