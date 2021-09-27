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Плющенко рассказал о травме фигуристки Жилиной

ТАСС
2 часа назад

Российская фигуристка Вероника Жилина повредила связки в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в легком режиме. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко в своем Instagram.

Плющенко рассказал о травме фигуристки Жилиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вероника в зале получила травму - повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника - очень сильная девочка. Более чем уверен, что вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году!" - написал Плющенко.

Жилиной 13 лет, в начале сентября она заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при в словацком Кошице.

Фигурное катание,Вероника Жилина,
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