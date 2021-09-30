Жулин оценил скандал вокруг Акатьевой в Польше

Оценки нормальные. Это же не Россия, это уже международный турнир. Я не вижу никаких проблем. Действительно, было неясное ребро на флипе. Надо понимать, что, конечно же, к ученикам и ученицам Тутберидзе внимание особое. Но если учесть, что дорожка у Акатьевой четвёртого уровня и все вращения четвёртого уровня, то значит, что особых придирок с технической панели не было. Значит, надо просто внимательно посмотреть на рёбра. Видно, что недокрут. И всё, никаких проблем нет.