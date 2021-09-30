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Жулин оценил скандал вокруг баллов Акатьевой на турнире в Польше

Чемпионат.com
2 часа назад

Тренер Александр Жулин высказал мнение о скандале вокруг баллов российской фигуристки Софьи Акатьевой на этапе юниорской серии Гран-при в Польше. Оценка спортсменки при удачном прокате оказалась значительно ниже ожидаемой.

Жулин оценил скандал вокруг Акатьевой в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Замечательная программа, прекрасно прокатала Акатьева. Вообще не понял, что не так. Может быть, за перекат музыки, может быть, вышла позже. Пока не пойму. И понизили ей техническую оценку за недокрученный тройной аксель.

Оценки нормальные. Это же не Россия, это уже международный турнир. Я не вижу никаких проблем. Действительно, было неясное ребро на флипе. Надо понимать, что, конечно же, к ученикам и ученицам Тутберидзе внимание особое. Но если учесть, что дорожка у Акатьевой четвёртого уровня и все вращения четвёртого уровня, то значит, что особых придирок с технической панели не было. Значит, надо просто внимательно посмотреть на рёбра. Видно, что недокрут. И всё, никаких проблем нет.

Оценка 71,91 мне кажется нормальной. Вообще вам скажу, что оценки – это такая субъективная вещь. Потому что от турнира к турниру они разные. Иногда судьи берут ниже оценочную планку, не ставят такие высокие баллы.

Прокат шикарный, замечательный. И я считаю, что взрослым девочкам здорово повезло, что Акатьева с ними не соревнуется. Потому что она бы им крови попила», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Фигурное катание,Александр Жулин,
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