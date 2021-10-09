«Я вас засужу, у меня такие связи!» Загитова угодила в скандал

Имамов объяснил, зачем обнародовал некрасивую историю с участием фигуристки. Подробности инцидента после матча «Ак Барс» — «Металлург».

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась впутана в некрасивую историю.

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Как сообщил известный казанский журналист Рустам Имамов, фигуристка грубо общалась с представителями СМИ во время посещения хоккейного матча между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом», который состоялся на «Татнефть Арене» 7 октября.

По словам журналиста, Алина требовала удалить материалы, отснятые во время встречи, и угрожала подключить связи.

«Чемпионат» связался с Имамовым, чтобы узнать подробности инцидента и разобраться, почему чемпионка могла ополчиться на журналистов.

Жизнь Загитовой плотно связана с хоккеем

Сам факт посещения Загитовой матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Металлургом» никто и не пытался скрывать. «Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям», — написал твиттер-аккаунт «Ак Барса» во время встречи, сопроводив запись «гифкой» с фигуристкой.

Жизнь Алины с детства тесно связана с хоккеем, ведь её отец, Ильназ Загитов, в прошлом профессиональный хоккеист, а ныне востребованный тренер. После объявления о паузе в карьере Загитова регулярно посещает матчи КХЛ, поддерживает наших хоккеистов на крупных турнирах и даже выбрала хоккей темой для своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Алина вела себя не так, как следует олимпийской чемпионке»

Очередной визит 19-летней фигуристки на хоккей не вызвал бы большого резонанса, если бы не публикация журналиста Рустама Имамова. Коллега из «Спорт-экспресс» в личном телеграм-канале рассказал, что Загитова после матча в грубой форме общалась с представителями СМИ.

«Загитова сидела на три ряда ниже трибуны прессы, прямо под журналистами. Пресса снимает реакцию трибун на голы, концовку матча. Естественно, в кадр попадает и Алина. Она физически не могла не попадать. Особо цели именно её снимать не было, съёмка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки ракурса. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе.

Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съёмки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда.

В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» — написал Имамов.

«Важно делать подобные истории публичными»

Желание Загитовой оградить своё личное пространство вполне понятно. Как и стремление журналистов запечатлеть известную спортсменку, пришедшую на общественное мероприятие и севшую на обычную зрительскую трибуну. Непонятны лишь причины, по которым Алина решила выразить претензии представителям СМИ, да и ещё в грубой форме.

Рустам Имамов, с чьей подачи конфликт Алины с прессой стал достоянием общественности, в эксклюзивном разговоре с «Чемпионатом» признался, что тоже был удивлён поведением звезды фигурного катания. «У меня нет до конца понятного объяснения её поступкам. Она явно не хотела публичности, сидела в закрытом капюшоне, маску задрала высоко. Отказывала в фото многим болельщикам. Только вот зачем тогда было садиться на обычные зрительские места, к тому же в двух рядах от журналистов?

Возможно, такая конспирация связана с различными слухами по поводу её общения с игроками «Ак Барса», которые распространяют другие издания. Сразу скажу, я против подобных спекуляций по поводу личной жизни спортсменов и осуждаю их. И точно не имею к ним никакого отношения», — сказал Имамов.

После обнародования этого инцидента коллега столкнулся с массой недовольных комментариев от поклонников Загитовой. Люди не верят, что Алина могла общаться с журналистами в подобной манере, и требуют предъявить доказательства.

«В тот момент, как подошла Алина, один журналист говорил со своим приятелем по телефону. Он был на линии и тоже всё слышал. Кроме того, там присутствовал ещё один коллега. Увы, аудиозаписи беседы нет, лично я точно не планировал записывать разговоры на парковке у пресс-центра. Но при необходимости есть люди, которые могут подтвердить эту встречу. Естественно, я бы не стал ни о чём заявлять, если бы не видел всё лично», — рассказал Имамов «Чемпионату».

На вопрос о мотивах написания своего поста о грубости Загитовой по отношению к журналистам Рустам Имамов отвечает так: «Понимал, что будет резонанс. Но мне кажется важным делать подобные истории публичными. Я считаю, что у нас и так проблемы с уважением к прессе, а молчанием мы только усугубим печальную практику. К гневным комментариям же мне не привыкать».