Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
Пробки 1 балл
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.53
Войти в почту

Российский фигурист Коляда занял второе место на турнире в Финляндии

ТАССиещё 3
2 часа назад

Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым на турнире Finlandia Trophy ("Финляндия трофи"). Соревнования проходят в финском Эспоо.

Коляда занял второе место на турнире в Финляндии
Фото: ТАССТАСС

По сумме короткой и произвольной программ Коляда получил 256,98 балла (82,75+174,23). Выиграл соревнования Джейсон Браун из США (262,52; 92,39+170,13), на третьей позиции расположился россиянин Дмитрий Алиев (249,25; 78,28+170,97), его соотечественник Евгений Семененко (242,23; 69,63+172,60) занял пятое место.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Турнир Finlandia Trophy завершится 10 октября.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Дмитрий Алиев,Михаил Коляда,Джейсон Браун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители