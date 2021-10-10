Валиева выиграла Finlandia Trophy с мировыми рекордами

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy. Первое место с двумя мировыми рекордами – в произвольной программе (174,31) и по сумме двух выступлений (249,24) — заняла Камила Валиева . Второй стала Елизавета Туктамышева . Третьей – Алёна Косторная .

Отметим, что ни одной из россиянок не удался абсолютно чистый прокат. Валиева упала с тройного акселя, Косторная исполнила этот прыжок с небольшой ошибкой на выезде, а Туктамышева немного ошиблась на тройном риттбергере.