Алина Загитова пожаловалась на травлю

Но есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», - написала фигуристка.