Алина Загитова пожаловалась на травлю

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, пожаловалась, что на нее в социальных сетях напали хейтеры, а СМИ пишут странные статьи. Она очень огорчена сложившейся ситуацией и обратилась за поддержкой к своим подписчикам.
Предшествовали этому ряд неприятных ситуаций, связанные с ее профессиональной деятельностью, а также недавний публичный инцидент на хоккейном матче между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».
Алину случайно сфотографировали – журналисты готовили репортаж, и фотографы снимали зрительские трибуны. Загитова, не стесняясь в выражениях, потребовала уничтожить снимки. После игры спортсменка отправилась в пресс-центр, где, угрожая связями с высокопоставленными людьми, вновь потребовала удалить все фотографии.
СМИ написали об этом скандале, пираньи интернета обрадовались хорошему поводу показать зубы.
Видимо, эта история стала последней каплей. Загитова через микроблог обратилась к фолловерам, изложив свое видение ситуации.
«У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько тёплых слов от вас здесь - каждый день!
Но есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», - написала фигуристка.