Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Загитова: «Меня хейтят!»

Ирина Лебедева
1 час назад

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, пожаловалась, что на нее в социальных сетях напали хейтеры, а СМИ пишут странные статьи. Она очень огорчена сложившейся ситуацией и обратилась за поддержкой к своим подписчикам.

Алина Загитова пожаловалась на травлю
Фото: InstagramInstagram

Предшествовали этому ряд неприятных ситуаций, связанные с ее профессиональной деятельностью, а также недавний публичный инцидент на хоккейном матче между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Алину случайно сфотографировали – журналисты готовили репортаж, и фотографы снимали зрительские трибуны. Загитова, не стесняясь в выражениях, потребовала уничтожить снимки. После игры спортсменка отправилась в пресс-центр, где, угрожая связями с высокопоставленными людьми, вновь потребовала удалить все фотографии.

СМИ написали об этом скандале, пираньи интернета обрадовались хорошему поводу показать зубы.

Видимо, эта история стала последней каплей. Загитова через микроблог обратилась к фолловерам, изложив свое видение ситуации.

«У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько тёплых слов от вас здесь - каждый день!

Но есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», - написала фигуристка.

Загитова приостановила профессиональную карьеру и занялась учебой. В 2020 году фигуристка окончила 11-й класс спортивной школы "Самбо-70" и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление "Журналистика".
Фигурное катание,Алина Загитова,Металлург,РАНХиГС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители