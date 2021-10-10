Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта

Lenta.ru
50 минут назад

Российская фигуристка Алена Леонова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летняя фигуристка призналась, что ждет ребенка. По словам Леоновой, она планировала устроить ледовое шоу по поводу своего ухода из спорта. Однако пандемия коронавируса не позволила осуществить замысел.

«Думали устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лед я уже не выйду, поэтому и это отменятся», — заявила Леонова.

Она также добавила, что не готовится к соревнованиям и сосредоточилась на тренерской деятельности.

Леонова — чемпионка мира среди юниоров. Она выиграла золотую медаль на турнире 2009 года. Также на счету россиянки серебро на чемпионате мира 2012 года. Леонова становилась победительницей соревнований в одиночном катании на Универсиаде в Гранаде в 2015 году.

Леонова не выступает с 2018 года. В 2019 году она вышла замуж за фигуриста Антона Шулепова.

Фигурное катание,Антон Шулепов,Алена Леонова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители