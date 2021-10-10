Хайп или правда: почему Загитову обвинили в нечемпионском поведении

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одна из самых популярных медиаперсон в нашей стране. Но у популярности, как известно, есть обратная сторона медали. Постоянное внимание со стороны фанатов, СМИ может утомлять и даже вызывать раздражение. Так, накануне журналист издания «Спорт-Экспресс» сообщил, что Загитова в грубой форме потребовала у журналистов удалить фотографии с ней. Спортсменка даже обещала засудить назойливых представителей СМИ. Правда, затем журналист взял свои слова обратно. Так были ли в действительности угрозы со стороны олимпийской чемпионки или это всё выдумки? Разбираемся.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что произошло?

Видео дня

События развернулись на хоккейном матче между «Ак Барсом» и «Металлургом», который прошёл 7 октября. В тот же день стало известно, что игру посетила звёздная гостья Алина Загитова. Об этом сообщили соцсети «Ак Барса».

Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям, — появилось сообщение в Twitter.

Естественно, никто особо не придал этому большого значения. Всем давно известно, что олимпийская чемпионка является большой поклонницей хоккея. Пришла — и ладно. Однако уже 9 октября появились неожиданные подробности с визита Алины на матч «Ак Барса».

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов рассказал о нечемпионском поведении олимпийской чемпионки. Дело было так: Алина Загитова, которая сидела на три ряда ниже трибуны СМИ, время от времени непреднамеренно попадала в объектив камер журналистов, снимающих события матча или болельщиков. Это обстоятельство не понравилось чемпионке, и она в грубой форме стала требовать удалить все снимки и видео с её участием. Главной же фразой, прозвучавшей из её уст и тут же разлетевшейся по всему Интернету, стала: «Я вас засужу, у меня такие связи!»

Болельщики на стороне Алины

Не тяжело догадаться, что новость вызвала резонанс. Впрочем, поверили в историю журналиста не все. Болельщики фигурного катания, в частности болельщики Алины Загитовой, обвинили представителя СМИ в использовании недостоверной информации и в желании очернить имя фигуристки. Многим показалось нелогичным, что Алина фотографировалась с фанатами, мелькала в трансляции, но почему-то вдруг потребовала удалить все снимки у журналистов.

— Эх, не хватило у журналиста фантазии. Мог бы написать, что Загитова телетрансляцию затребовала остановить. И дело близко не в «святости» Алины. Дело именно в тупости и нахальстве наброса. (Dana Che)

— Имамов, долго сочинял? (Сальхов Тулупов)

— А вот за эти слова реально засудить, обнаглели. (Анастасия Ягужинская)

Имамов сдался

И если поначалу журналист отстаивал свою позицию: говорил, что болельщики, идеализирующие своих кумиров, зачастую видят не совсем правильную картинку, заверял, что не испугался никаких связей Загитовой, то спустя некоторое время он сдался. Он удалил все посты на этот счёт и принёс извинения фигуристке и её семье.

Вышло крайне досадное недоразумение. Из-за общего недопонимания небольшая локальная история вылилась в большой скандал. Прошу извинения у Алины и её семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей, — сказал журналист.

По словам журналиста, оказывается, фигуристку на арене хватали за руку и караулили у туалета. После такого ни у кого не будет желания нормально общаться, заметил журналист.

Загитова пожаловалась

В свою очередь Загитова тоже отреагировала на обвинения в свой адрес. Но сделала это косвенно. В большом сообщении, адресованном болельщикам, она посетовала на то, что постоянно нарушаются её личные границы. Фигуристка отметила, что её часто хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, обсуждают каждый её шаг.

В посте не было сказано ни слова об Имамове и его обвинениях, однако чёрным по белому была прописана одна важная фраза.

Каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы, — написала Загитова.