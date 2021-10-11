Российский судья назвал минус ориентации фигуриста Сизерона

Судья международной категории по фигурному катанию Александр Веденин прокомментировал выступление танцевальных дуэтов на турнире Finlandia Trophy. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

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Российский специалист заметил, что четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон увеличили скорость и улучшили форму. При этом он назвал минус дуэта.

«Они катаются классно, но холодно. Партнер нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», — посчитал Веденин.

Судья подчеркнул, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в отличие от французов, умеют «выражать реальную любовь», и это может помочь им победить на Олимпийских играх в Пекине.

Кроме того, Веденин увидел в оценках американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса угрозу российским парам.

«Некоторые судьи поставили их очень высоко, вровень или больше, чем Пападакисов, но это хулиганство, не соответствующее действительности. Это политика в танцах», — заключил он.

На турнире в Финляндии французы победили, американцы стали вторыми, третье место заняла пара из Великобритании Лайла Фир — Льюис Гибсон. Российские дуэты не принимали участия в соревнованиях.