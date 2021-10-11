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Российский судья назвал минус нетрадиционной ориентации фигуриста-чемпиона

Lenta.ru
1 час назад

Судья международной категории по фигурному катанию Александр Веденин прокомментировал выступление танцевальных дуэтов на турнире Finlandia Trophy. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Российский судья назвал минус ориентации фигуриста Сизерона
Фото: TwitterTwitter

Российский специалист заметил, что четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон увеличили скорость и улучшили форму. При этом он назвал минус дуэта.

«Они катаются классно, но холодно. Партнер нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь», — посчитал Веденин.

Судья подчеркнул, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в отличие от французов, умеют «выражать реальную любовь», и это может помочь им победить на Олимпийских играх в Пекине.

Кроме того, Веденин увидел в оценках американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса угрозу российским парам.

«Некоторые судьи поставили их очень высоко, вровень или больше, чем Пападакисов, но это хулиганство, не соответствующее действительности. Это политика в танцах», — заключил он.

На турнире в Финляндии французы победили, американцы стали вторыми, третье место заняла пара из Великобритании Лайла Фир — Льюис Гибсон. Российские дуэты не принимали участия в соревнованиях.

Сизерон совершил каминг-аут в мае 2020 года. Кроме четырех побед на чемпионатах мира, на счету французского дуэта серебро Олимпиады в Пхенчхане и несколько мировых рекордов.

Фигурное катание,Льюис Гибсон,Виктория Синицина,Гийом Сизерон,Никита Кацалапов,Эван Бейтс,
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