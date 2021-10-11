Российскую фигуристку атакуют после блестящей победы

В соцсетях масса недовольных комментариев. Критики предъявляют претензии к судьям и ругают программу Камилы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мировой рекорд Камилы Валиевой на дебютном взрослом турнире – пока главное событие сезона в фигурном катании. И пока одни восхищаются мощным прокатом с тремя чистыми четверными, другие ставят под сомнение гигантские оценки 15-летней ученицы Этери Тутберидзе.

Видео дня

Сразу после оглашения баллов Камилы за произвольную программу на турнире в Финляндии в соцсетях началось настоящее бурление. Недовольные (и их реально очень много) считают, что вчерашняя юниорка просто не может набирать рекордные баллы на первом же выступлении. Тем более с двумя падениями. А лояльность арбитров к Валиевой объясняют происками нашей федерации и авторитетом Тутберидзе.

Причём, если вы думаете, что рекорды Валиевой считают дутыми только за рубежом, то ошибаетесь. Камилу атакуют после блестящей победы и в России.

Валиева оставила «Болеро» и получила огромные баллы

Соревнования серии «челленджер» в Финляндии стали не только первым международным турниром по взрослым для Валиевой, но и премьерой олимпийской программы «Болеро» на зарубежную аудиторию. В прошлом сезоне из-за пандемии все крупные юниорские старты были отменены, поэтому Камила обкатывала свою произвольную только внутри страны. За пять турниров случались и удачные прокаты, и провальные, но сама амбициозная постановка была встречена болельщиками неоднозначно.

Тем не менее в «Хрустальном» проявили настойчивость и не стали отказываться от первоначального плана. В этом сезоне у Валиевой в произвольной то же «Болеро», но есть и изменения: новый костюм с блестящей зелёной змейкой на плече, более сложный контент с тройным акселем и тремя четверными. Появились и новые хореографические решения. И вот первый же соревновательный прокат обновлённой версии обернулся для Валиевой грандиозным успехом. После трёх чистых четверных (двух в каскаде) сомнений в её победе не было, но вот оценки не всем показались адекватными.

Больше всего претензий к надбавкам в 3,80 и 3,33 балла за каскад четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов соответственно, а также к оценке за компоненты в 72,42 балла. Считается, что вторая оценка зависит от бэкграунда спортсмена и растёт по ходу карьеры. У Валиевой же с первой попытки оценка за компоненты просто космическая.

«Я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский»

Американский журналист Филипп Херш уверен, что рекорд Валиевой продиктован не уровнем катания, а её национальной принадлежностью.

«Я ищу, где в правилах ISU сказано о бонусе за то, что ты русский. Но для доступа к этому нужно пройти трёхфакторную идентификацию.

Эти фигуристки достаточно хороши, настолько, что им не нужны раздутые баллы за компоненты и GOE только лишь из-за того, что на их куртках написано «Россия», — написал Херш в «Твиттере».

Солидарны с ним и многие пользователи соцсетей:

— Эта девочка обладает большим потенциалом. Печально, что тренеры не работают над её прыжковой техникой. Прыжки с руками наверху – это здорово, когда продиктовано стилистикой, а не используется для создания большей высоты и крутки.

— Вы серьёзно думаете, что кто-то на первом турнире может получать такие оценки? Почитайте правила, которые вы же писали, и применяйте их ко всем, а не только к людям без русского или американского паспорта.

— Хорошо выступила, спору нет. Но рекорды абсолютно дутые.

— Откуда должны брать мотивацию все, кто не Камила Валиева, если ей на первом же старте ставят такие завышенные оценки?.

— Два мировых рекорда на первом взрослом старте с такой техникой слов нет.

«Всё равно что смотреть, как моя бабушка водит «Феррари»

Остаются вопросы и к самой программе. Олимпийский чемпион — 1994 Алексей Урманов признался, что не понял «Болеро» Валиевой.

«Есть оценки за технику, а есть за творческую составляющую программы. Мне Туктамышева понравилась больше, выступление Камилы с точки зрения интересного прочтения программы я не оценил. Точнее, не понял его. Поэтому не совсем справедливо будет её превозносить, бороться можно со всеми.

Точно были люди, которые исполняли «Болеро» эффектнее, и Валиевой есть к чему стремиться. Три четверных — это здорово, но нужно что-то ещё», — сказал Урманов.

Не в восторге от программы и многие пользователи интернета:

— Смотреть на катание Камилы с хореографией Даниила Глейхенгауза – всё равно что смотреть, как моя бабушка водит «Феррари».

— Сколько ни меняй костюм, программа от этого лучше не станет. Ну не тянет она «Болеро».

— Не воспринимается эта программа, нет ощущения целостности.