Евгения Медведева ответила на вопрос о личной жизни

«Я не вижу себя одной. Одна я точно не буду. Дети не дети — не знаю. В плане карьеры — надеюсь, что это будет что-то креативное, возможно, спокойное. Или относительно спорта спокойное. Прибыльное и связанное с фигурным катанием», — рассказала Евгения на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.