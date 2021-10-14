Три лучшие пары России пропускают начало сезона

Лидеров сборной России настигла полоса невезения. Особенно тревожно за судьбу командного турнира на Олимпиаде.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Российских танцоров на льду настигла полоса невезения. Наши самые звёздные и опытные фигуристы мучаются из-за травм и заболеваний, друг за другом снимаясь с турниров. За олимпийских «командников» становится по-настоящему тревожно, ведь нет никакой уверенности, что наши лидеры вообще доедут до Пекина.

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Что же творится в танцах на льду?

Российских танцоров настигла чёрная полоса

Сезон для наших лидеров в танцах на льду начался с болезней и неприятностей. Пока главные конкуренты из Франции и США демонстрируют отличную готовность, наши фигуристы одни за другими снимаются с соревнований. В этой связи становится особенно тревожно за олимпийский командный турнир. Негласно считается, что судьба золота будет решаться как раз в состязании танцоров. Но в начале сезона их будто настигла чёрная полоса.

Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов удачно выступили на открытых прокатах и даже успели выиграть ритм-танец на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, получив баллы выше мирового рекорда. Но на произвольную программу пара не вышла. Никиту настигла неприятная травма.

«Спину сорвал Никита сегодня на тренировке. Пока ни о каких сроках восстановления и тренировках не может идти и речи. Пока он даже носки не может надеть. Приедем в Москву и будем разбираться», – сообщил тренер Александр Жулин.

Авторитет Синициной и Кацалапова под угрозой?

Неприятности у первой пары страны не могут не настораживать. Помимо олимпийского золота в команде Синицина и Кацалапов претендуют и на личную награду. Они, кажется, единственные, кто может навязать борьбу французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которых по-прежнему считают фаворитами Игр. Именно Вика с Никитой и прервали потрясающую победную серию своих конкурентов на чемпионате Европы-2020, а в их отсутствие в прошлом сезоне уверенно взяли титул чемпионов мира. Но все эти подвиги подопечные Александра Жулина совершали в звенящей форме.

В олимпийский сезон показывать потрясающую готовность необходимо с самого начала, чтобы подтвердить свой авторитет у судей. Как-никак, в танцах он играет гигантскую роль. Именно поэтому повреждения у главной пары страны вызывают тревогу. До Олимпиады четыре месяца, и очень не хотелось бы, чтобы ребятам пришлось форсировать подготовку. В таком случае судьи получат отличную возможность подкорректировать результаты танцоров для «правильного» распределения мест в командном турнире.

Второй и третий номер сборной России не готовы к сезону

У крепкого второго номера нашей страны Александры Степановой и Ивана Букина начало сезона тоже не задалось. Перед открытыми прокатами партнёрша заболела вирусной ангиной, из-за чего дуэту пришлось сняться. Премьеру новых программ отложили до Finlandia Trophy, но и там пара не выступила. Сезон для Степановой и Букина, вероятно, начнётся сразу с этапа Гран-при в Турине. Тренеры дуэта уверены, что ничего страшного в этом нет.

«Уже был опыт два года назад, когда Сашу мучали проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап Гран-при Skate America, где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — поделилась с RT Ирина Жук.

В разобранном состоянии находится и третья пара нашей страны — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Летом партнёр второй раз переболел коронавирусом, из-за чего подготовка дуэта задержалась. На открытых прокатах пара продемонстрировала только ритм-танец, так как произвольный Джонатан ещё не выкатывал. Теперь же премьера эффектной постановки под кавер на Toxic Бритни Спирс отложилась на неопределённый срок. С этапа Гран-при в Лас-Вегасе Загорски и Гурейро снялись — Тиффани попала в инфекционную больницу.

В России грядёт смена поколений?

В прошлом сезоне состав сборной России на Олимпиаду в танцах на льду казался очевидным. В этом виде фигурного катания существует негласное правило очереди. Авторитет в танцах нарабатывается годами и даёт определённую фору. Выстрелить какому-нибудь молодому и неизвестному дуэту практически невозможно. Помешать Синициной-Кацалапову, Степановой-Букину и Загорски-Гурейро поехать в Пекин могут разве что травмы и заболевания. И, к сожалению, пока что всё идёт по наихудшему сценарию. На старте сезона нет никакой уверенности в том, что наши звёздные многоопытные пары доедут до Пекина. Конечно, бить тревогу рано, ведь до Олимпиады ещё четыре месяца. Но, возможно, частичная смена поколений настигнет наши танцы уже в этом сезоне.

Главное преимущество сборной России в том, что у неё в каждом виде длинная скамейка запасных. У нас есть как минимум пять перспективных дуэтов, каждый из которых способен в ближайшем будущем стать одним из лидеров в танцах на льду. Но проблема в том, что пока что ни у кого из молодёжи нет такого авторитета, как у наших лидеров. И заработать его за половину сезона практически невозможно. Если вместо кого-то из признанной тройки лидеров в Пекин отправятся дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным или какой-то другой дуэт из второго эшелона, то, конечно, мы будем болеть и поддерживать их.