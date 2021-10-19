Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

«Чемпионат» запускает спецпроект об отборе одиночниц в сборную России на Игры-2022. Выбираем честный состав вместе!

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В женском российском фигурном катании сложилась уникальная ситуация. Из-за сумасшедшей внутренней конкуренции попасть на Олимпиаду нашим девушкам будет значительно труднее, чем завоевать медаль Игр. А значит, в следующие три месяца нам предстоит наблюдать за топовым по уровню и небывалым по драматизму спортивным реалити.

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В предвкушении самой интригующей сюжетной линии ближайших месяцев «Чемпионат» запускает спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы будем составлять текущий рейтинг одиночниц и отвечать на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.

Как устроен отбор на Олимпиаду в российском фигурном катании

Правила отбора российских фигуристов на главные старты настолько абстрактны и неконкретны, что оставляют чиновникам федерации огромный простор для манёвра. Ключевым критерием являются результаты чемпионата России, по итогам которого должны определиться две участницы Олимпиады. Третья кандидатура утверждается решением тренерского совета на основе следующих критериев:

стабильность результатов, показанных на этапах и финале Гран-при данного сезона;

надёжность исполнения элементов высшей сложности;

соответствие технической оснащённости программ модельным требованиям;

хореографическая подготовленность;

психологическая подготовленность.

«Окончательный состав сборной команды для участия в Олимпийских играх может корректироваться с учётом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных заданий», — говорится в «Критериях отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках», опубликованных на официальном сайте ФФККР.

По мнению федерации, все турниры сезона до чемпионата России вообще не имеют значения в свете отбора на Игры. Кроме того, при определении состава большая роль отводится человеческому фактору. В «Гонке за Пекин» мы будем анализировать итоги выступления российских фигуристок на каждом турнире вплоть до оглашения окончательного состава. Сводный рейтинг, составленный на основе статистики, а также мнения журналистов и читателей, позволит понять, кто больше остальных достоин ехать в Пекин на данный момент. А итогом спецпроекта станет наша тройка фигуристок для участия в Олимпиаде. Главная интрига в том, совпадут ли данные статистики с выбором федерации. Впрочем, это мы узнаем только после январского чемпионата Европы, а сейчас самое время ознакомиться с правилами «Гонки за Пекин».

За что фигуристки будут получать баллы в «Гонке за Пекин»

В рамках спецпроекта «Гонка за Пекин» мы будем отслеживать результаты семи основных претенденток на участие в Олимпиаде в Пекине. Как несложно догадаться, речь о Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Анне Щербаковой, Елизавете Туктамышевой, Майе Хромых, Алёне Косторной и Дарье Усачёвой. Однако если кто-то другой ярко проявит себя и обозначит реальные притязания на участие в Играх, то он сразу же добавится в наш рейтинг.

Первый критерий – лучший результат сезона, показанный на любом официальном турнире. Лидер по этому показателю получит семь баллов, обладатель второй оценки – шесть и так далее. Соответственно, фигуристка с худшей из этой семёрки суммой баллов заработает один балл.

Второй критерий – прыжки. За каждый приземлённый прыжок ультра-си спортсменки будут получать по два балла. А любой чистый прокат (без штрафа за падения) принесёт один балл. За каждое падение фигуристки будут лишаться по одному баллу.

Третий критерий – средняя оценка за компоненты по сезону. Этот критерий не слишком сильно меняется от старта к старту, поэтому будем брать за ориентир среднюю оценку за компоненты. В этой номинации спортсменки претендуют от 0,5 до 3,5 балла в зависимости от своего положения в рейтинге самых компонентных фигуристок.

Четвёртый критерий – победы и призовые места. Хотя определяющим стартом станет чемпионат России, полностью абстрагироваться от предыдущих турниров несправедливо и необъективно. Поэтому за победу на внутренних и международных турнирах, а также соревнованиях серии «челленджер» фигуристки будут получать по одному баллу. На этапах Гран-при чемпионки заработают по 2 балла, обладательницы вторых мест – по одному. В финале Гран-при первая тройка разыграет три, два и один балл соответственно. Такой же вклад в общий зачёт внесёт чемпионат Европы, а вот наибольший куш можно сорвать на чемпионате России – пять баллов победителю, четыре серебряному призёру и три бронзовому.

Пятый критерий – мнение журналистов и читателей. Окончательный вид промежуточный рейтинг «Гонки за Пекин» будет приобретать после учёта мнения журналистов «Чемпионата» и наших читателей. Тут всё предельно просто – в каждом выпуске редакция будет называть тройку фигуристок, которые, на наш взгляд, заслуживают поездки в Пекин на данный момент. Все три одиночницы получат по баллу. Та же награда найдёт и трёх лидеров читательского голосования.

Уже совсем скоро будет представлен первый рейтинг фигуристок в рамках «Гонки за Пекин». Осталось лишь узнать, кто из семи претенденток на участие в Олимпиаде впечатлил болельщиков больше всего на старте олимпийского сезона.