Авербух: Загитовой интересно быть в роли ведущей

«В завершении прошлого сезона Алина очень прибавила. Она чувствует себя комфортно и ей интересно в своей роли. Во-вторых, рад, что в одном проекте так или иначе участвуют Женя Медведева и Алина. Или Алина и Женя, надо всё время, видимо, это повторять, нездоровая ситуация. Замечательно, что девочки вместе, и каждый развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лёд в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый Период» еще будет существовать — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей Ягудин, тоже прекрасно», — цитирует Авербуха Sport24.