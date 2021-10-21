Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок мира

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова представила рейтинг из 25 самых красивых фигуристок мира.
Первое место заняла победительница первенства мира 2021 года Анна Щербакова.
Второй стала ученица академии Плющенко Анастасия Зинина.
Третьей в списке стала серебряный призер чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла шестое место, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала 11-й.
Ранее Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой.
Самые красивые фигуристки по версии академии Плющенко:
1. Анна Щербакова (Россия)2. Анастасия Зинина (Россия)3. Александра Степанова (Россия)4. Татьяна Навка (Россия)5. Виктория Синицина (Россия)6. Алина Загитова (Россия)7. Алена Косторная (Россия)8. Киира Корпи (Финляндия)9. Камила Валиева (Россия)10. Александра Трусова (Россия)11. Евгения Медведева (Россия)12. Ю-На Ким (Южная Корея)13. Елена Ильиных (Россия)14. Луна Хендрикс (Бельгия)15. Эшли Вагнер (США)16. Мэдисон Чок (США)17. Сара Уртадо (Испания)18. Аделина Сотникова (Россия)19. Тесса Виртью (Канада)20. Диана Дэвис (Россия)21. Кейтлин Осмонд (Канада)22. Ванесса Джеймс (Канада)23. Марин Хонда (Япония)24. Мики Андо (Япония)25. Александра Назарова (Украина)