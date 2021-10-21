Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок мира

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова представила рейтинг из 25 самых красивых фигуристок мира.

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Первое место заняла победительница первенства мира 2021 года Анна Щербакова.

Второй стала ученица академии Плющенко Анастасия Зинина.

Третьей в списке стала серебряный призер чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла шестое место, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала 11-й.

Ранее Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой.

Самые красивые фигуристки по версии академии Плющенко: