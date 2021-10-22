Авербух прокомментировал противостояние Загитовой и Медведевой

Каждая развивается в своей нише, это очень хорошо. Захочет Алина вернуться на лёд в качестве участницы, если, дай бог, «Ледниковый» ещё будет существовать, — мы будем счастливы. Захочет стать ведущей других программ, как Алексей, — тоже прекрасно, — сказал Авербух.