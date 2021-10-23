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Трусова не вышла на тренировку перед стартом Гран-при США

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Российская фигуристка Александра Трусова не вышла на пятничную тренировку Гран-при США. Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Джеки Вонг. Трусова получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America.

Трусова не вышла на тренировку перед стартом Гран-при США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме. При этом бронзовый призер чемпионата мира 2021 года не исключила, что в будущем хочет увеличить количество четверных прыжков в своей программе с пяти до шести.

Примечательно, что чисто пять четверных прыжков в нынешнем сезоне Трусова исполнила лишь на контрольных прокатах сборной России, которые состоялась в Челябинске.

Первый этап Гран-при Skate America пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. В 2020 году российские фигуристы не выступали на этапе в США из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возвращение Александры Трусовой и Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе менее чем через сезон после ухода.

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