Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Туктамышева не смогла вылететь в Канаду на этап Гран-при

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
1 час назад

Часть сборной России по фигурному катанию, среди которых Елизавета Туктамышева, тренер Алексей Мишин не смогла вылететь на второй этап мировой серии Гран-при «Скейт Канада» в Ванкувере из-за отсутствия паспортов с визами, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.

У российских фигуристов возникли проблемы с визами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие», – заявили в федерации, передает «Фонтанка».

Там же подчеркнули, что с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев обсуждаются возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

Российским фигуристкам занизили оценки на турнире в Будапеште

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.

Фигурное катание,Алена Косторная,Макар Игнатов,Евгений Семененко,Евгений Рукавицын,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,СБОРНАЯ РОССИИ,Фонтанка.Ру,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители