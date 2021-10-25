Российские фигуристы получили визы Канады для участия в Гран-при

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о готовности виз для отечественных спортсменов, которые будут участвовать в этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.
«Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Напомним, что проблемы с получением канадских виз возникли у Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной, Евгения Семененко, Макара Игнатова, у тренеров Алексея Мишина и Евгения Рукавицына и других россиян.
Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что Валиева и Туктамышева получат канадские визы 25 октября.