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Российские фигуристы получили визы Канады для участия в Гран-при

RT на русскомиещё 12
1 час назад

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о готовности виз для отечественных спортсменов, которые будут участвовать в этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере.

Российские фигуристы получили визы Канады для участия в Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Напомним, что проблемы с получением канадских виз возникли у Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Алёны Косторной, Евгения Семененко, Макара Игнатова, у тренеров Алексея Мишина и Евгения Рукавицына и других россиян.

Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что Валиева и Туктамышева получат канадские визы 25 октября.

Фигурное катание,Камила Валиева,Макар Игнатов,Евгений Семененко,Евгений Рукавицын,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Александр Горшков,РИА Новости,
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