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Трусова выиграла короткую программу на Гран-при в США

News.ru
33 минуты назад

Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Гран-при Skate America. Трусова набрала 77,69 балла. Турнир проходит в Лас-Вегасе.

Трусова выиграла короткую программу на Гран-при
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В короткой программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц — тройной тулуп.

На втором промежуточном месте остановилась ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачёва. Она набрала за короткую программу 76,71 балла. На третьей строчке Ксения Синицына (71,51).

Произвольная программа у женщин состоится 24 октября. Начало соревнований в 23:04 мск.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева могут пропустить этап Гран-при Skate Canada, который состоится в Ванкувере с 29 по 31 октября. Эти спортсмены, а также ряд других и тренеры, которые должны вылететь в Канаду 24 октября, пока не получили визы, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,
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