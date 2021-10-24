Трусова выиграла короткую программу на Гран-при

На втором промежуточном месте остановилась ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачёва. Она набрала за короткую программу 76,71 балла. На третьей строчке Ксения Синицына (71,51).

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева могут пропустить этап Гран-при Skate Canada, который состоится в Ванкувере с 29 по 31 октября. Эти спортсмены, а также ряд других и тренеры, которые должны вылететь в Канаду 24 октября, пока не получили визы, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).