Россиянки лидировали после короткой программы на Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова стала лидером на соревнованиях в женском одиночном катании после короткой программы на первом этапе Гран-при, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, фигуристка заработала за свое выступление 77,69 балла. Второе и третье место тоже завоевали российские спортсменки — Дарья Усачева набрала 76,71 балла, а Ксения Синицына — 71,51 балла.

Произвольные программы у танцевальных дуэтов и женщин пройдут в ночь на понедельник, 25 октября.

Ранее на соревнованиях спортивных пар Гран-при одержали победу в короткой программе российские спортсмены Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Второе место также заполучила команда из России — Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Лидеры этапа за короткую программу завоевали 80,36 балла, а Козловский и Бойкова — 75,43 балла. Третье место заняла пара из Японии Рюити Кихара и Рику Миура, набрав 72,63 балла.