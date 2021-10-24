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Россиянки лидировали после короткой программы на Гран-при в США

Елена Прошина
2 часа назад

Российская фигуристка Александра Трусова стала лидером на соревнованиях в женском одиночном катании после короткой программы на первом этапе Гран-при, который состоялся в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Россиянки лидировали после короткой программы на Гран-при в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, фигуристка заработала за свое выступление 77,69 балла. Второе и третье место тоже завоевали российские спортсменки — Дарья Усачева набрала 76,71 балла, а Ксения Синицына — 71,51 балла.

Произвольные программы у танцевальных дуэтов и женщин пройдут в ночь на понедельник, 25 октября.

Ранее на соревнованиях спортивных пар Гран-при одержали победу в короткой программе российские спортсмены Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Второе место также заполучила команда из России — Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Лидеры этапа за короткую программу завоевали 80,36 балла, а Козловский и Бойкова — 75,43 балла. Третье место заняла пара из Японии Рюити Кихара и Рику Миура, набрав 72,63 балла.

22 октября стартовал первый этап международной серии Гран-при по фигурному катанию. Лучшие фигуристы мира будут перемещаться из одного города в другой в течении нескольких месяцев. Всего на их пути будет шесть остановок, и первая — в США, в Лас-Вегасе.

Фигурное катание,Александра Трусова,Александра Бойкова,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Владимир Морозов,
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