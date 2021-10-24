Чжоу одержал победу на этапе Гран-при в США

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» завершились соревнования у мужчин на первом этапе серии Гран-при в США. Уверенную победу в них одержал представитель США Винсент Чжоу, в сумме набравший 295,56 балла. Вторым стал японец Сёма Уно с результатом 270,68 балла, третьим – трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен (269,37), который после короткой программы занимал четвёртую позицию.