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Фигуристка Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate America

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при Skate America. Соревнования одиночниц прошли в Лас-Вегасе, передает «Москва 24».

Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate America
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сумме прокатов короткой и произвольной программ спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева – 217,31 балла.

На третьем месте расположилась фигуристка из Южной Кореи Ю Ен – 216, 97 балла. Россиянка Ксения Синицына стала пятой, набрав 205,76 балла.

Следующий этап серии Гран-при пройдет в канадском Ванкувере 29–31 октября.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Александра Трусова,
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