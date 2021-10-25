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Трусова победила на этапе Гран-при в США по фигурному катанию

ТК «Звезда»
15 минут назад

Россиянка Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при в США по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц.

Трусова победила на этапе Гран-при в США по фигурному катанию
Фото: Александр Вильф РИА НовостиАлександр Вильф РИА Новости

В сумме двух программ, короткой и произвольной, Трусова набрал 232,37 балла, второй стала россиянка Дарья Усачева (217,31), третья - Ю Ен из Южной Кореи (216,97), передает РИА Новости.

Ранее Трусова и Усачева заняли первое и второе место соответственно российские в короткой программе Гран-при. Третье место заняла россиянка Ксения Синицына, которая оказалась на пятом месте после произвольной программы (205,76).

Фигурное катание,Александр Трусов,РИА Новости,
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