Трусова победила на этапе Гран-при в США по фигурному катанию

Россиянка Александра Трусова выиграла первый этап Гран-при в США по фигурному катанию в соревнованиях одиночниц.

Фото: Александр Вильф РИА Новости Александр Вильф РИА Новости

В сумме двух программ, короткой и произвольной, Трусова набрал 232,37 балла, второй стала россиянка Дарья Усачева (217,31), третья - Ю Ен из Южной Кореи (216,97), передает РИА Новости.