«Русские снова крадут медали»: скандал после Гран-при США

Александра Трусова приехала на Гран-при США с травмированной ногой, но все равно исполнила в произвольной программе самый дорогой прыжок в мире — четверной лутц — и одержала победу. Дарья Усачева заняла второе место. После проката обе российские фигуристки подверглись критике за рубежом: их обвинили в незаслуженно высоких оценках, бонусе за российское гражданство и принадлежность к группе Этери Тутберидзе и даже в «воровстве» медалей.

Фото: ТАСС ТАСС

«Хочу больше четверных»

Видео дня

В Лас-Вегас Александра Трусова ехала с травмой ноги. Подробности повреждения спортсменки неизвестны, но из-за него фигуристка пошла на существенное упрощение произвольной программы. На открытых прокатах сборной России в Челябинске и на турнире в США U.S. International Classic спортсменка заявляла пять четверных прыжков, а на этапе Гран-при пошла лишь на один — лутц в четыре оборота.

«Мы облегчили контент до одного четверного прыжка. Для меня это очень легкий вариант, и поэтому получилось прокатать чисто. Но я хочу больше четверных», — объявила Трусова сразу после победы.

На пресс-конференции ученица Этери Тутберидзе призналась, что в целом довольна своими прокатами на соревнованиях, однако очень хочет усложнить контент — как в короткой, так и в произвольной программе. Русская Ракета отметила, что ее беспокоила неполноценная подготовка к турниру из-за травмы.

«Мы планировали ехать с тремя четверными, но у меня не получилось. У меня было недостаточно времени для тренировок. И вообще: даже контент с одним четверным я впервые после травмы прокатала только на турнире», — призналась Трусова.

По итогам двух прокатов фигуристка набрала 232,37 балла. Она обогнала на 17 очков еще одну ученицу Тутберидзе — Дарью Усачеву, которая заняла второе место (она пока не владеет элементами ультра-си — четверными или тройным акселем).

Американская публика на трибунах встречала восторженными криками каждый прыжок Трусовой, а автор The New York Times Ноэль Мюррей в своей статье восхитился выступлением Русской Ракеты: «Трусова в копии костюма Круэллы завершила выступление под песню «I Wanna Be Your Dog». Это было что-то особенное».

«Русские крадут медали»

Однако столь высокие оценки российских фигуристок в Лас-Вегасе стали и причиной недовольства за рубежом.

Так, канадская журналистка Беверли Смит опубликовала в Twitter критическую запись, в которой сравнила баллы Трусовой с оценками бронзового призера чемпионата мира — 2018 Сатоко Мияхары, занявшей на этапе в Лас-Вегасе лишь седьмое место с 200,51 балла. По мнению канадки, Русская Ракета сильно уступает 23-летней элегантной японке по компонентам — скольжению, креативным переходам между элементами, композиции программы, интерпретации образа и выразительности. То есть по всем аспектам, за которые выставляется оценка в фигурном катании, кроме прыжков. Однако на этапе Гран-при в США судьи оценили Трусову по компонентам выше, чем Мияхару, что возмутило канадскую журналистку.

«Трусова — четвертая по компонентам в произвольной программе с 69,00. Сатоко Мияхара позади нее — 68,91 балла. Только не говорите мне, что Трусова хотя бы близко сравнима с Мияхарой, не говоря уже о том, чтобы быть с ней на одном уровне», — написала Смит.

Олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель, которая в последнее время нередко критикует тренерский штаб Этери Тутберидзе и российских фигуристок, тоже высказалась об оценках. Она сконцентрировала свое внимание на еще одной японской фигуристе Каори Сакамото, которая заняла лишь четвертое место с 215,93 балла и, по мнению Дюамель, должна быть гораздо выше.

«Кто-нибудь из судей или специалистов может объяснить мне оценки Каори? Это была просто потрясающая произвольная программа. Начиная с музыки и заканчивая прыжками, презентацией и энергией, силой, скоростью. Я всегда остаюсь растерянной после ее оценок. Не понимаю этого», — заявила олимпийская чемпионка в Twitter.

Подписчики поддержали Дюамель и отметили, что Сакамото «обокрала» российская фигуристка Дарья Усачева, которая якобы набрала такие высокие баллы только благодаря своему российскому гражданству и «бонусу Этери».

«Усачева должна была быть после Каори — она сделала столько ошибок в произвольной программе. Спасли только ее паспорт и «бонус Этери», «Дарью Усачеву снова нагло тянули судьи благодаря этому читерскому русскому бонусу», — написали иностранные фанаты в комментариях.

Обвинили Усачеву и в том, что из-за ее оценок на третьем месте оказалась корейская фигуристка Ён Ю, исполнившая в произвольной программе тройной аксель и набравшая в сумме 216,97 балла.

Недовольство сводилось к фразе «Эти русские опять крадут медали», однако не стоит забывать важный момент — в короткой программе Ю допустила падение с тройного акселя, что сильно повлияло на общий зачет и позволило Усачевой оказаться выше.

В произвольной программе Усачева действительно допустила ряд ошибок и недочетов. После исполнения сольного тройного флипа фигуристка неудачно приземлилась, перевалившись на вторую ногу, и не сумела сделать хороший выезд, а также исполнила каскад тройной флип + двойной тулуп, где вторым элементом должен был идти прыжок в три оборота. Сама Усачева призналась, что не очень довольна коротким прокатом, однако рада результату.

«На всех соревнованиях ты волнуешься одинаково и думаешь не о том, какие вокруг соперницы, а о том, как откатать чисто. И здесь я волновалась сильнее, чем на российских стартах, потому что это мой первый взрослый международный старт», — передает слова фигуристки Sport24.

Нападки на российских фигуристок на Западе продолжаются не первый год и с новой силой возобновились на старте этого сезона. Так, после недавнего турнира Finlandia Trophy, где первые три места заняли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, известный американский журналист Филипп Херш заявил о несправедливом «русском бонусе» в оценках.

«Я все еще ищу, где в правилах ISU написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации.



Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и бонусы по шкале качества исполнения (GOE) за то, что на их куртках написано «Россия», — писал Херш.

Видимо, такие обвинения будут сопровождать россиянок весь сезон.

«Загитова и Медведева редко приходят на тренировки»

После прокатов Трусова и Усачева рассказали об отношениях с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, которые были лидерами сборной России в предыдущем олимпийском цикле.

«Сейчас Алина и Женя приходят на тренировки достаточно редко, — сказала Трусова. — Но мы все равно на связи. Когда они приходили каждый день, то много нам подсказывали. Например, Алина мне подсказывала с каскадом тройной лутц + тройной риттбергер, а с Женей я жила в одном номере в Новогорске».