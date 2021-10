«Русские снова крадут медали»: скандал после Гран-при США

«Хочу больше четверных»

Американская публика на трибунах встречала восторженными криками каждый прыжок Трусовой, а автор The New York Times Ноэль Мюррей в своей статье восхитился выступлением Русской Ракеты: «Трусова в копии костюма Круэллы завершила выступление под песню «I Wanna Be Your Dog». Это было что-то особенное».