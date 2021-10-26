Скандал с Сизероном — чистая политика. Французы пытаются ослабить позиции России в ISU

Гийом уже проиграл Олимпиаду из-за нехватки маскулинности. Андрей Журанков — про ахиллесову пяту потрясающего танцевального дуэта.

Фото: МАРИЯ КАТЕШОВА, «ЧЕМПИОНАТ» МАРИЯ КАТЕШОВА, «ЧЕМПИОНАТ»

После скандала имени Сизерона, раздутого им и французской федерацией, у меня как у журналиста и комментатора один вопрос – любая критика многократных чемпионов мира в танцах на льду будет теперь приравниваться к гомофобским нападкам?

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Признаюсь, заявление Гийома меня шокировало больше, нежели слова арбитра Александра Веденина. Всегда был уверен, что он обладает чувством собственного достоинства и не станет ввязываться в обсуждение своей сексуальной ориентации – мол, я такой, какой есть, хотите принимайте, хотите нет. Но за четыре месяца до Олимпиады Сизерон становится активным участником скандального шоу.

С явным политическим подтекстом.

Почему Сизерон возмутился словам российского судьи

Французская федерация намерена наказать судью Веденина за высказывание о влиянии сексуальной ориентации Гийома Сизерона на катание его пары. Международный союз конькобежцев взял паузу, чтобы разобраться и взвешенно ответить на требования французов. Отрадно, что союз не поддался истерии, и это вселяет надежду на компромиссное решение.

Сложность в том, что письмо французской федерации не осталось внутренним процессом ISU, а каким-то образом попало к американскому журналисту Филипу Хершу. То есть международную федерацию усиленно втягивают в воронку политического решения. Если оно окажется таковым, то обвинения в гомофобии станут инструментом давления на кого угодно. И в первую очередь — на судей. В современном западном обществе обвинения такого рода сродни казни у позорного столба: никто разбираться не будет, клеймо поставлено.

Явный политический подтекст скандала проявляется и в словах Гийома. Он обращается ни много ни мало ко всему человечеству: «Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина. Мужественность, как и женственность – это очень личная вещь, которую не нужно определять никому, кроме вас самих». По форме программная речь с трибуны, а вот смысл весьма спорный.

Сизерон сам рассказал миру о своей ориентации. А теперь страдает

Как мужественность или женственность могут определяться самим человеком? Смотришь на себя утром в зеркало и решаешь – я сегодня буду очень мужественным, а завтра нет, буду менее? Мужественность и женственность не определяются, а проявляются, чаще всего бессознательно в поступках и поведении по отношению к другим людям. Окружающие больше понимают про нас, поскольку считывают это на психологическом уровне. В определении написано «модель поведения и совокупность психических качеств гендера». Еще иногда пишут про энергетический уровень проявления женственности или мужественности. Как говорится, что природа заложила, с тем и живём. Но нынче модно думать и заявлять иное.

Слухи и сплетни вокруг Сизерона на тему его ориентации крутились начиная с их первого победного сезона-2014/2015. Но до весны прошлого года он старался никак на них не реагировать. И в той ситуации слова Веденина прозвучали бы бесцеремонным вторжением в чужую личную жизнь. Но в мае 2020-го Гийом сам заявил о своей нетрадиционной ориентации. Причём его никто не спрашивал, не пытал. Выложил 17 мая в «Инстаграме» фото бойфренда. Во Всемирный день против гомофобии и трансфобии и, как сам признался, по рекомендации активистов ЛГБТ-сообщества.

Теперь мы должны отдавать себе отчёт в том, что уникальный фигурист, многократный чемпион мира и Европы Гийом Сизерон стал персонажем ЛГБТ-пропаганды. А сейчас он отказывает другому в праве повторить то же самое, что заявил сам годом ранее. Вот это не совсем логично, хотя, если разобраться, основание есть.

Сизерону сложно справляться со многими мужскими ролями

Скажи двукратный чемпион СССР, судья Александр Веденин, что артистические способности партнёра не позволяют паре выразить на льду любые образы, к его словам было бы не придраться. А когда он связал сугубо личное с профессиональным, вот тут Сизерон имел полное право возмутиться.

Прав или нет Веденин по сути, тут уж каждый решает сам. Кто-то видит во французах самый изысканный дуэт в истории, а кто-то – холодный и однообразный.

В комментариях тех, кто набросился на Веденина, часто звучит тезис, что в фигурном катании истинную любовь на льду никто не выражает, все играют свои роли. Всё верно, только в этих словах разоблачение не для Веденина, а для Сизерона. Со многими ролями он справляется блестяще, а с некоторыми не очень получается.

Как только тема или сюжет танца предполагают взаимоотношения мужчины и женщины, Папдакис – Сизерон выглядят слабее конкурентов. Из ярких примеров – ритм-танец сезона-2018/2019. Это было танго. Точнее, у большинства топ-пар это было танго, а у французов — их обычное катание в ритме танго. Пересмотрите, если не помните. Взаимоотношений ни глазами, ни телом в их танце нет.

Он смотрит мимо неё, он катит мимо неё. Катит виртуозно. Технично. Глубоко в дугах. Беззвучно. Красиво. Но мимо.

Танго такого не прощает. Для сравнения посмотрите танго Синициной — Кацалапова. Разница налицо.

Что удивительно, когда Пападакис — Сизерон были молоды, для них не было проблемой исполнить традиционный жанровый танец. В том же первом триумфальном сезоне-2014/2015 у них был потрясающий пасодобль с очень сильной партией Гийома. Но после гениального «Моцарта», который сделал их чемпионами, они как будто начали забывать все свои разносторонние таланты и становиться парой одного стиля. И в этом стиле мужское и женское растворяется до полутонов. А порой и сильнее. В этом колдовство этой пары, но в этом и их уязвимость.

Французов уже побеждали с помощью мужской харизмы и женской сексуальности

Французы знают свою ахиллесову пяту, ведь то, о чём только сказал Веденин (как можно обыграть французов), уже было реализовано на практике. Да кем?.. Их тренером Мари-Франс Дюбрей!

Весь произвольный танец Вирчью-Мойра в олимпийском сезоне четырёхлетней давности был построен на харизме Скота и женственной сексуальности Тессы. «Мулен Руж. Танго Роксаны» — это была их самая сексуальная и самая мужская программа. Первая кульминационная точка – выход из твизлов с резкой остановкой под звериный мужской рык «ррррроксан!!!». Специально французам было показано – вы так не можете!

Вторая кульминация – поддержка в начале третьей минуты, когда Тесса запрыгивает Скоту на плечи. Мощнейшая страсть, выраженная в движении! И третья кульминация – финальная поддержка в кораблике по дуге как гимн женщине, которая может погибнуть и воскреснуть, погубить и воскресить. Вся программа – один большой контрапункт лучшей на тот момент паре мира Пападакис-Сизерон. Пересмотрите канадцев, только смотрите до конца, там при выставлении оценок на лицах Габи с Гийомом всё написано. И почему четыре года назад французы и их федерация ничего не предъявили канадским тренерам Дюбрей-Лозону, а сегодня раздувают скандал и давят на ISU? Конъюнктура изменилась.

Французы — фавориты Олимпиады и без всякого скандала

Один важный момент. Чтобы превзойти французов, одной маскулинности мало. Их обыгрывали только пары топ-уровня, находящиеся в лучшем функциональном и психологическом состоянии, с лучшими и правильно поставленными программами. Кто способен на это в нынешнем сезоне? Пока никто. Правда, мы ещё не видели все пары.