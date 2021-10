Косторной поменяли программы перед Гран-при Канады

Российская фигуристка Алёна Косторная выйдет на лёд с другими соревновательными программами. Как сообщил телеканал «Матч ТВ», чемпионка Европы сменила обе программы — короткую она откатает под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а произвольную — под Lovely в исполнении американской певицы Билли Айлиш .

Когда спортсменка вернулась к Этери Тутберидзе, то выступила под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду». До этого Косторная использовала для короткой программы блюз Бет Харт I Am The One, а для произвольной — композицию «Зима» Антонио Вивальди.