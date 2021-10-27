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Фигуристке Алёне Косторной поменяли прокатные программы

News.ruиещё 1
24 минуты назад

Российская фигуристка Алёна Косторная выйдет на лёд с другими соревновательными программами. Как сообщил телеканал «Матч ТВ», чемпионка Европы сменила обе программы — короткую она откатает под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а произвольную — под Lovely в исполнении американской певицы Билли Айлиш.

Косторной поменяли программы перед Гран-при Канады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое решение команда фигуристки приняла после турнира Finlandia Trophy, где Косторная заняла третье место. В прошлом году Косторная уже разрабатывала программу под Lovely с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, но потом ушла в группу Евгения Плющенко, программу так и не откатали.

Когда спортсменка вернулась к Этери Тутберидзе, то выступила под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду». До этого Косторная использовала для короткой программы блюз Бет Харт I Am The One, а для произвольной — композицию «Зима» Антонио Вивальди.

25 октября стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, а также мужчины-одиночники Макар Игнатов и Евгений Семененко получили визы для участия во втором этапе Гран-при в Ванкувере, он пройдёт с 29 по 31 октября.

Фигурное катание,Билли Айлиш,Даниил Глейхенгауз,Алена Косторная,Макар Игнатов,Евгений Семененко,Антонио Вивальди,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Евгений Плющенко,
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