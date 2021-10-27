Трусова выиграла Гран-при США с переломом стопы

Российская фигуристка Александра Трусова выступала на этапе Гран-при США с переломом стопы. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

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По информации издания, о травме спортсменки было известно еще до вылета в Лас-Вегас. Отмечается, что в команде тренера Этери Тутберидзе обсуждалось возможное снятие Трусовой с соревнований, однако в последний момент фигуристка решила выступить.

Трусова выиграла Гран-при США 25 октября. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла, установив в короткой программе личный рекорд. Второе место заняла другая россиянка — Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла).