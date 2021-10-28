Российская фигуристка ушла в сборную Грузии

«В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — поделилась 18-летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ».