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Российская фигуристка Губанова ушла в сборную Грузии из-за высокой конкуренции

Слово и Дело
11 минут назад

Молодая российская фигуристка Анастасия Губанова объяснила причину смены своего российского спортивного гражданства на грузинское. По словам спортсменки, из сборной России ее «выгнала» конкуренция.

Российская фигуристка ушла в сборную Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губанова начала процесс получения второго гражданства перед началом пандемии коронавируса в марте прошло года. В текущем году факт перехода фигуристки подтвердила Грузинская федерация фигурного катания. На такой шаг петербурженку толкнула чрезмерная конкуренция в команде родной страны.

«В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — поделилась 18-летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ».

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Губановой пока так и не удалось взять золото ни в юниорских соревнованиях, ни во взрослых турнирах. К настоящему моменту самым большим достижением фигуристки являются серебряные медали, завоеванные в финале Кубка России 2018 и 2020 годах.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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