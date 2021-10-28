Российская фигуристка ушла в сборную Грузии

Молодая российская фигуристка Анастасия Губанова объяснила причину смены своего российского спортивного гражданства на грузинское. По словам спортсменки, из сборной России ее «выгнала» конкуренция.
Губанова начала процесс получения второго гражданства перед началом пандемии коронавируса в марте прошло года. В текущем году факт перехода фигуристки подтвердила Грузинская федерация фигурного катания. На такой шаг петербурженку толкнула чрезмерная конкуренция в команде родной страны.
«В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — поделилась 18-летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ».
Губановой пока так и не удалось взять золото ни в юниорских соревнованиях, ни во взрослых турнирах. К настоящему моменту самым большим достижением фигуристки являются серебряные медали, завоеванные в финале Кубка России 2018 и 2020 годах.