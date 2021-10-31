Валиева выиграла этап Гран-при с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на этапе гран-при в Ванкувере, установив при этом два мировых рекорда. Об этом стало известно в воскресенье, 21 октября.
Накануне сообщалось, что фигурист из России Евгений Семенченко забрал бронзу на этапе Гран-при. Семененко набрал 256,01 балла за две программы. Первое место занял американец Натан Чен. На втором месте — американец Джейсон Браун.
В субботу, 30 октября, российские фигуристки выиграли три золотые медали в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Первое место среди юниоров-2020 заняла Камила Валиева с короткой программой, получив 84,19 балла. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева завоевала серебро (81,24 балла), третье место заняла чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная (75,58 балла).