Валиева выиграла этап Гран-при с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на этапе гран-при в Ванкувере, установив при этом два мировых рекорда. Об этом стало известно в воскресенье, 21 октября.

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Накануне сообщалось, что фигурист из России Евгений Семенченко забрал бронзу на этапе Гран-при. Семененко набрал 256,01 балла за две программы. Первое место занял американец Натан Чен. На втором месте — американец Джейсон Браун.