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Российская фигуристка Валиева выиграла золото на этапе гран-при в Канаде

Вечерняя Москваиещё 6
43 минуты назад

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место на этапе гран-при в Ванкувере, установив при этом два мировых рекорда. Об этом стало известно в воскресенье, 21 октября.

Валиева выиграла этап Гран-при с двумя мировыми рекордами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне сообщалось, что фигурист из России Евгений Семенченко забрал бронзу на этапе Гран-при. Семененко набрал 256,01 балла за две программы. Первое место занял американец Натан Чен. На втором месте — американец Джейсон Браун.

В субботу, 30 октября, российские фигуристки выиграли три золотые медали в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Первое место среди юниоров-2020 заняла Камила Валиева с короткой программой, получив 84,19 балла. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева завоевала серебро (81,24 балла), третье место заняла чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная (75,58 балла).

Фигурное катание,Российские спортсменки,Камила Валиева,Алена Косторная,Натан Чен,Елизавета Туктамышева,Джейсон Браун,
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