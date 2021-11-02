Ягудин назвал свою главную фобию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что больше всего боится высоты. Слова Ягудина передает Starhit.
«На следующий день после моего отъезда из Африки прыгали с тарзанки — для меня это одна из главных фобий, которая с возрастом развилась. В детстве в Ленобласти я залезал на 90-метровый трамплин и спокойно сидел на самой вершине. Но со временем начал бояться высоты.
Да, я понимаю, как нужно прыгать, но переживаю, что во время полета плохо станет с сердцем. Мне легче сожрать личинку или засунуть голову в слизь, чем прыгать с высоты», — сказал Ягудин.
Алексей Ягудин четырежды выигрывал чемпионаты мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трижды чемпионаты Европы (1998, 1999, 2002 годы). Спортсмен становился двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, и имеет в активе золотую медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года.
Также фигурист введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
Ранее Алексей Ягудин не исключил, что победительница Игр-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева могут принять участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».