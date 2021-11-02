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Жулин предложил добавить баллы Туктамышевой за возраст

Вероника Полынина
25 минут назад

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил прибавлять фигуристкам старше 16 лет баллы за возраст.

Жулин предложил добавить баллы Туктамышевой за возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«1 балл за 17 лет, 2 балла за 18 лет - потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру», - сказал он изданию «Sputnik Япония», комментируя результаты второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал почета. На первом месте оказалась 15-летняя Камила Валиева, второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева, третье – 18-летняя Алена Косторная.

По словам Жулина, Туктамышева никогда не получала бонусов за возраст, соревнуясь с юными фигуристками, поэтому заслуживает большого уважения.

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Он отметил, что Елизавета сделала два тройных акселя в произвольной программе – с этим элементом не могут справиться многие 15-летние спортсменки.

«Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других фигуристок», - заявил Жулин и выразил надежду, что Елизавета сможет добиться путевки на Олимпийские игры.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят три российских фигуристки-одиночницы. Елизавета Туктамышева уверенно претендует на олимпийскую путевку, занимая вторую позицию в рейтинге из турнирных оценок, уступая лишь Камиле Валиевой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алена Косторная,Елизавета Туктамышева,Александр Жулин,
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