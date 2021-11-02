Жулин предложил добавить баллы Туктамышевой за возраст

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил прибавлять фигуристкам старше 16 лет баллы за возраст.

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«1 балл за 17 лет, 2 балла за 18 лет - потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру», - сказал он изданию «Sputnik Япония», комментируя результаты второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал почета. На первом месте оказалась 15-летняя Камила Валиева, второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева, третье – 18-летняя Алена Косторная.

По словам Жулина, Туктамышева никогда не получала бонусов за возраст, соревнуясь с юными фигуристками, поэтому заслуживает большого уважения.

Он отметил, что Елизавета сделала два тройных акселя в произвольной программе – с этим элементом не могут справиться многие 15-летние спортсменки.

«Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других фигуристок», - заявил Жулин и выразил надежду, что Елизавета сможет добиться путевки на Олимпийские игры.