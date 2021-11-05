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Украинский комментатор: Валиева такая же одноразовая чемпионка, как Загитова

Газета.Ru
1 час назад

Украинский комментатор Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением в своем Twitter о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Украинский комментатор резко высказался о российских фигуристках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Напишу вам свое мнение про Камилу Валиеву. Такая же одноразовая чемпионка, как Загитова. Никакого наследия. Сейчас крутая, а через три года будет шоу на ТВ вести», — написал Волочай.

В ночь на 31 октября Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российскую фигуристку Камилу Валиеву можно назвать фавориткой олимпийского сезона.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Татьяна Тарасова,
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