«Проклятие Этери!» За рубежом высмеяли поражение россиянок

Иностранные болельщики радуются неудаче Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии. И возмущаются, что Анна вообще попала в тройку.

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Итальянский этап Гран-при начался с первого за два года поражения россиянок в короткой программе. Анна Щербакова и Майя Хромых сенсационно уступили 22-летней бельгийке Луне Хендрикс.

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По большому счёту локальная неудача наших фигуристок ещё ни о чём не говорит. У учениц Тутберидзе по-прежнему огромные шансы на первое и второе места в Турине.

Но зарубежных болельщиков, кажется, это совсем не волнует. Иностранцы наслаждаются даже малейшей осечкой российских девочек.

Соцсети полны злорадных комментариев.

Иностранцы злорадствуют после поражения россиянок

Этап Гран-при в Италии начался для наших девушек неутешительно. Впервые за два года российские фигуристки потерпели поражение в короткой программе. Последний раз такое случалось на Гран-при Канады в 2019 году, когда Александра Трусова уступила Рике Кихире и Янг Ю. Но локальная неудача Анны Щербаковой и Майи Хромых на общий расклад сил в фигурном катании никак не повлияет. Иностранным конкуренткам по-прежнему нечего противопоставить нашим девушкам. У учениц Тутберидзе огромные шансы отыграться в произвольной программе благодаря четверным прыжкам.

Казалось бы, это очевидные вещи и промежуточная победа Луны Хендрикс не должна никого вводить в заблуждение. Но иностранцы делают далеко идущие выводы и откровенно радуются поражению Щербаковой и Хромых. В соцсетях полно едких комментариев:

— Хе-хе. Луна каталась звёздно, и Анна не смогла бы её опередить даже с более чистой программой. Несмотря на то что Анна переоценена в компонентах, она совсем на немного обошла Михару и Мияхару. Её тренеры не делают ей одолжение, позволяя кататься со слабыми элементами.

— Это самое справедливое судейство, которое я когда-либо видела.

— Луна пытается нас спасти от российского финала Гран-при.

— Да… Ха-ха-ха. Да!

— Судьи сказали: «О, мы сделаем свою работу прямо сегодня!» — Если Луна выиграет, то это будет культово.

«Щербакова не должна быть в тройке»

Главным сюжетом короткой программы на этапе Гран-при в Италии стало поражение действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Ученица Тутберидзе допустила несвойственную ей ошибку на сложнейшем каскаде лутц — риттбергер и стала только третьей. Но даже такой результат иностранцы посчитали несправедливым. За рубежом уверены, что Щербакову отсудили очень лояльно, поставив незаслуженно высокие баллы.

— Я не понимаю, как судьи могут оценивать её каскад положительными надбавками, если у неё неверное ребро, касание ногой и пауза между прыжками.

— На соревнованиях, где у Луны, Майи и Маи три прекрасных чистых проката, Анна должна быть четвёртой. Но мы все знаем, что может произойти… Серьёзно, каким образом у неё техника 37? Они действительно взбесились с надбавками.

— У неё наивысшие компоненты? И они хотят, чтобы мы серьёзно относились к этому виду спорта?

— Лично я против Анны ничего не имею, но это было сухое выступление. Сатоко заслуживала более высоких компонентов, потому что у неё была очень чистая программа.

— Она получила положительные надбавки за этот каскад… Она не должна быть в тройке по итогам короткой программы.

«Это проклятие Этери»

В неудачном выступлении Щербаковой за рубежом винят прежде всего её тренеров. Иностранцы уверены, что состав сборной России на Олимпиаду уже определён, поэтому от некоторых учениц Тутберидзе просто отказалась. Мол, именно поэтому Аню теперь не тянут на первое место любыми способами.

— Нет необходимости завышать результаты девушкам, не входящим в олимпийскую сборную.

— Этери проигнорировала существование Анны и Алёны в этом сезоне и вложила все силы в Камилу и Сашу. Не только на тренировках, но и в политике их оценивания. Теперь у неё травмированная Трусова и нет третьего варианта для её желанного олимпийского пьедестала. Зато есть Лиза. Знаете что? Карма существует!

— Ужасная программа, ужасный костюм. Её команда отказалась от неё.

— Похоже, олимпийская сборная России уже выбрана.

— Я не удивлён, это проклятие Этери: третий сезон во взрослых…