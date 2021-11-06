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Несовершеннолетняя российская фигуристка попала в сексуальный скандал в США

News.ruиещё 3
1 час назад

Несовершеннолетняя российская фигуристка, выступающая в парном катании, стала фигуранткой сексуального скандала в США. Эту информацию передаёт USA Today.

Фигуристка из России попала в сексуальный скандал в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника, в сентябре 2020 года Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) провёл спецоперацию по вызволению 16-летней россиянки из дома тренера сборной США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс. Помимо россиянки, в доме 50-летней Саппенфилд проживали ещё двое 18-летних фигуристов. Сообщается, что сейчас россиянка продолжает тренироваться в Москве.

Согласно статье справочного пособия USFS SafeSport, несовершеннолетний спортсмен ни при каких обстоятельствах не должен проживать в одном месте со взрослым участником, не являющимся родственником.

Центр безопасного спорта США запретил Саппенфилд вступать в какие-либо контакты с 12 фигуристами, а также тренировать других спортсменов без присмотра взрослых до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что несколько спортсменов обвинили американского тренера по лёгкой атлетике Рана Райдера в сексуальных домогательствах. Расследование в отношении наставника проведёт Американский центр безопасности спорта.

Фигурное катание,USA Today,
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