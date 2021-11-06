Российская фигуристка оказалась фигуранткой уголовного дела в США

Американский тренер поселила у себя дома несовершеннолетнюю российскую фигуристку, нарушив правила программы «Безопасный спорт», направленные против возможного сексуального насилия и педофилов. Об этом сообщает РИА «Новости». Расследование начато против американского тренера Далайлы Саппенфилд.
В сентябре прошлого года спортивные чиновники обнаружили, что Саппенфилд поселила у себя дома 16-летнюю россиянку и еще двух фигуристов старше 18 лет. Всех спортсменов вывезли из дома в Колорадо-Спрингс и переселили в другое жилье. Против 50-летнего тренера начали расследование.
Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера нарушает программу «Безопасный спорт»: несовершеннолетним нельзя жить со взрослым тренером, который не является им родственником.
Саппенфилд на время расследования запретили тренировать других спортсменов без присутствия взрослого лица. Юная фигуристка вернулась в Москву, где продолжает тренировки.
Саппенфилд ранее уже была замешана в скандале. Фигуристка Тара Кейн рассказала, что слышала от нее «постоянные оскорбления с сексуальным подтекстом». Это довело Тару до попытки причинить себе вред.
В США приняли специальные законы после случая с врачом американской женской олимпийской сборной по гимнастике Лоуренсом Нассаром. Суд выяснил, что на протяжении 20-ти лет он насиловал несовершеннолетних гимнасток. Его приговорили к 175 годам тюрьмы.