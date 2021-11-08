Американский журналист сравнил Щербакову с уставшей старухой

Я всегда знал, что Щербакова не настолько одарена физически, как Косторная. Знал, что у неё нет таких умений в катании. Но у неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе, но она вернулась, — сказал Лис.