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Американский журналист сравнил Щербакову с уставшей старухой

News.ru
3 часа назад

Американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson сравнил российскую фигуристку Анну Щербакову с уставшей старухой. Он отметил, что спортсменка находится не в лучших физических кондициях.

Американский журналист сравнил Щербакову с уставшей старухой
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look PressDmitry Golubovich/Global Look Press

Я всегда знал, что Щербакова не настолько одарена физически, как Косторная. Знал, что у неё нет таких умений в катании. Но у неё железная воля, дух, жажда. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе, но она вернулась, — сказал Лис.

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Турине, установив личный рекорд в произвольной программе.

Следующий этап Гран-при пройдёт в Токио (Япония) с 12 по 14 ноября. Из российских фигуристок участие примет только Дарья Усачёва.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину снятия бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии. Он отметил, что это решение было принято согласно рекомендациям врачей.

Фигурное катание,Дэвид Лис,Александра Трусова,Анна Щербакова,Александр Коган,
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