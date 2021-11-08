«Щербакова похожа на уставшую старуху, а Хромых как таракан»

Ведущие самого популярного Youtube-канала о фигурном катании The Skating Lesson обсудили сенсационное золото Анны Щербаковой и серебро Майи Хромых на Гран-при Италии. При этом американский журналист Дэвид Лиз сравнил Щербакову с «уставшей старухой», а Хромых — с «тараканом, который переживет конец света» и все равно будет выступать на соревнованиях.

Американский журналист Дэвид Лиз и страстный поклонник фигурного катания, оперный певец Джонатан Бейер ведут один из самых популярных Youtube-каналов о фигурном катании в мире - The Skating Lesson, куда приходят на интервью именитые тренеры и спортсмены.

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В последнем ролике американцы обсудили итоги Гран-при Италии, где Анна Щербакова героически поднялась с третьего места после короткой программы на первое по итогам произвольной, исполнив при этом четверной флип. Серебро завоевала Майя Хромых, которая в короткой программе не допустила ошибок, а в произвольной исполнила четверной тулуп и каскад четверной тулуп + двойной тулуп.

В той программе 15-летняя спортсменка сделала лишь одну явную помарку: недокрутила тройной риттбергер и приземлилась с него на две ноги, а также показала слабую дорожку шагов, без скорости и сложных элементов, - лишь на второй уровень из четырех. В итоге Хромых проиграла Щербаковой по сумме десять баллов - 226,35 против 236,78.

"Щербакова не так хороша, как Косторная, но у нее железная воля"

Ведущие The Skating Lesson были в шоке от победы Щербаковой, которая на старте сезона находится не в лучшей форме, с трудом восстанавливает четверные прыжки, и на первом турнире - Budapest Trophy - заняла второе место, упав с четверного флипа и проиграв Хромых. Однако в Италии чемпионка мира сумела собраться на произвольную программу и перевернуть все с ног на голову.

Лиз: Помнишь, как мы с тобой спорили и я ставил на Щербакову, а ты на Алену Косторную? Я всегда знал, что Щербакова не настолько хороша физически, как Косторная. Знал, что у нее нет такого таланта к скольжению. Но знаешь, что у нее есть? Стальная воля, сильный дух и безумное желание побеждать. Она просто переработает любого! Да, возможно, Щербакова выглядела, как уставшая старуха, в короткой программе на Гран-при Италии, но она смогла совершить камбэк в произвольной!

Бейер: К тому же она сделала четверной флип, чего я абсолютно не ожидал.

Лиз: Она может проваливаться на тренировках, но, когда наступает время официального проката, она собирает себя в кулак и приземляет все прыжки. Это просто невероятно. В короткой программе она не смогла хорошо оттолкнуться после тройного лутца, чтобы исполнить затем тройной риттбергер и сделать каскад. Но почти сразу Анна взяла и добавила двойной тулуп. Именно поэтому она и чемпионка. Не справилась с изначально запланированным каскадом, но не потеряла голову и продолжила бороться. Очевидно, что тренерский штаб был не в восторге, и она сама была не в восторге, но Анна прицепила для каскада хотя бы что-то. И в итоге победила. Это впечатляет.

В произвольной программе Щербакова просто воскресла, хотя с утра в тот день у нее была плохая тренировка. Она выглядела нервной, каталась так себе, а до этого на прогонах исполняла произвольную программу с ошибками. Но когда нужно, она делает все.

Бейер: Когда Анна исполнила четверной флип, это взорвало мой мозг. Я не ожидал, что мы увидим его снова. Она действительно может вытащить этот элемент.

Лиз: Музыка и сюжет произвольной программы Щербаковой под саундтрек к "Мастеру и Маргарите" весьма сложны. Но посмотрим, как эта фигуристка справится. Может, она сохранит четверной флип, может, добавит второй квад. Кто знает?

В следующий раз Щербакова выступит на этапе Гран-при в Гренобле (19-21 ноября).

"Хромых может пережить конец света, как таракан, и продолжить соревноваться"

Дэвид Лиз по ходу олимпийского сезона решил составлять "пирамиду учениц Этери Тутберидзе", в которой расставляет фигуристок по местам: чем выше, тем лучше он оценивает шансы спортсменки поехать на Игры. Фаворитом сезона у него является Камила Валиева, а вот Хромых оказалась сейчас на третьем месте.

При этом и Лиз, и его соведущий Бейер критически отозвались о способностях 15-летней фигуристки и пришли к выводу, что она достигает успеха в основном за счет трудолюбия, а не таланта.

Лиз: Это лучший день в жизни Майи Хромых. Это для нее как Рождество. Я поставил ее на третью строчку в пирамиде учениц Тутберидзе. Она была впереди Щербаковой после короткой программы в Италии, и казалось, что она сможет продвинуться вверх по пирамиде. Но затем Анна воскресла из пепла, как феникс.

Это был определенно не день Хромых. Но Майя ждет своего момента и постоянно держится где-то неподалеку. Она играет вдолгую.

Бейер: Да! Она раз за разом доказывает, что четверные прыжки у нее есть - и они никуда не исчезнут. И это уже не шокирует меня.

Лиз: Может быть, ее техника исполнения не является образцовой, как по учебнику. Но она борется. Как ты думаешь, кто будет зажигать в следующем сезоне? Я считаю, что Майя.

Бейер: Согласен! Может быть, она покажет себя уже на чемпионате мира после Олимпийских игр в Пекине. Лиз: Она строит свою карьеру и явно не собирается никуда уходить.

Хромых может пережить даже конец света, как таракан, но продолжит соревноваться. Несмотря на не самый большой талант и отсутствие харизмы, Майя останется. Было много других учениц Тутберидзе, которые пришли и ушли. Например, Дарья Паненкова, Полина Цурская. Кто их вспомнит?

Бейер: Даже если мы не понимаем, почему какие-то фигуристки задерживаются в "Хрустальном", но Этери решила их оставить, то для этого абсолютно точно есть причина. Она знает, что эта фигуристка способна выстрелить, что победы близко. Иногда я бывал в недоумении из-за ее решений, но это точно работает.

Лиз: Майя прогрессирует понемногу с каждой неделей.

Бейер: Мне кажется, что судьи признают Хромых как бы нехотя. Говорят: "Ну окей, она сделала два четверных, мы поставим ее повыше". Судьи никак не помогают ей дополнительно в оценках.

Лиз: Я думаю, что в ней нет никакого "вау". У Хромых нет от природы красивых вращений или врожденного чувства музыки. Все это потихоньку становится лучше, но она не обладает харизмой от рождения. Она пахарь. Она не Косторная, которая могла показать настоящую драму на льду…

Бейер: Но рабочая дисциплина позволяет ей занимать высокие места, и это вдохновляет. Лиз: Майя сказала, что у нее все еще нет тройного акселя, но она работает над ним. И я верю, что она справится.